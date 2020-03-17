Спорт уходит на карантин

Чемпионат Европы по футболу в этом году не состоится. Он перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Такое решение было принято на видеоконференции УЕФА при участии 55 футбольных ассоциаций. Теперь турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Это первый в истории перенос чемпионата Европы. Причем, пришелся этот перенос на юбилейный, 60-й турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года сразу в 12 странах и 12 разных городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

Печальная участь постигла и международные соревнования в целом ряде других видов спорта. Из-за коронавирусной пандемии отменены чемпионаты Европы по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин. Оба первенства должны были пройти в мае в Баку и Париже соответственно. На обоих турнирах должны были разыгрываться олимпийские лицензии. Путевки на Игры не смогут разыграть и в прыжках на батуте: чемпионат Европы в этом виде спорта должен был пройти в шведском Гётеборге. Но не состоится.

Все международные соревнования на территории России также отменены решением Министерства спорта, о котором мы сообщали днем ранее. Приостановлены и все внутрироссийские первенства. Как стало известно ТАСС, Российская премьер-лига, Континентальная хоккейная лига и баскетбольная Единая лига ВТБ приостановят свои матчи как минимум до 10 апреля. В Москве, Екатеринбурге и Владивостоке не состоятся запланированные первенства по самбо, под вопросом проведение европейской квалификации на Олимпийские игры 2020 года в Токио по настольному теннису в Москве.

Что касается самих Олимпийских Игр, то их судьба остается неопределенной. Международный олимпийский комитет выпустил заявление, в котором говорится, что время для ключевых решений по Играм-2020 в Токио еще не наступило. «До начала Игр остается более четырех месяцев, и на этом этапе нет необходимости принимать какие-либо радикальные решения. МОК уверен, что меры, принимаемые властями стран во всем мире, помогут сдержать распространение вируса», - говорится в заявлении комитета. Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

