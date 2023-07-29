«Странные снаружи». У КНДР есть возможности поддержать Россию в СВО
Морально устаревшие северокорейские ракеты используют украинские военные, пока министр обороны РФ Сергей Шойгу договаривается с руководством КНДР о военном сотрудничестве.
Украинские военные используют для систем залпового огня «Град» старые произведенные в КНДР ракеты, которые сами ВСУ называют ненадежными. Несмотря на низкую надежность снарядов из КНДР, ВСУ используют их, испытывая нужду в «каждой ракете, которую можно достать». Об этом пишет Financial Times.
Северная Корея официально выступает против любых поставок Киеву вооружения. Например, власти КНДР назвали обещание США предоставить танки Киеву «преступным актом против человечности».
Северная Корея по итогам визита министра обороны РФ Сергея Шойгу может помочь России боеприпасами и снаряжением, заявил эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН. По его словам, Пхеньян вряд ли поставит Москве дроны, так как у КНДР мало развита беспилотная авиация.
Российская делегация во главе с Шойгу 28 июля возвращается из КНДР в РФ. Так, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сводил Шойгу на выставку вооружений, где показал дроны, пригласил в штаб-квартиру партии, устроил торжественный прием в честь визита военной делегации. Кроме того, Ким Чен Ын и Шойгу посетили военный парад в Пхеньяне. Калмыков считает, что КНДР и РФ вполне могли договориться о поставках военной помощи.
«У Северной Кореи с оружием все в порядке, вся страна работает на оборонно-промышленный комплекс. При этом дронами они вряд ли смогут помочь России, потому что у них не настолько развита беспилотная авиация. А вот боеприпасами для обычной артиллерии они вполне могут помочь. Отечественная оборонка работает в три смены, но это [продукция] расходный материал, нужно иметь запасы на складах на случай разных угроз. Может быть, речь идет и о каком-то дополнительном снаряжении. Вопрос в том, как это все будет поставляться. Каналы, безусловно, есть… Но если об этом узнает мировая общественность в лице США и блока НАТО, то будет жуткий скандал», - сказал Калмыков.
Главная, по его словам, опасность корейских ракет для США в том, что их дальность составляет более 10 тысяч километров – таким образом, эти ракеты могут покрыть почти всю территорию США. При этом американские системы ПВО не могут их перехватить.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в интервью НСН также предположил, что визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею может быть направлен на сотрудничество с военно-промышленным комплексом (ВПК) и армией КНДР.По его словам, если северокорейские добровольцы изъявят желание воевать на стороне России, то такую помощь обязательно нужно принимать.
«Солдаты КНДР мотивированы нанести поражение их злейшему врагу – Америке. Они готовы это сделать», - сказал Прохватилов.
Эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталев в разговоре с НСН напомнил о разработке ядерных комплексов в Северной Корее. По его мнению, страна стала полноценной ядерной державой, как ряд других государств в мире.
«Вопреки распространенным мифам, КНДР уже которое десятилетие самостоятельно развивает свои ядерные комплексы. Они обладают всем пакетом технологий для этого, умеют производить все необходимые ядерные материалы, строить соответствующие ядерные установки, проводить ядерные испытания и многое другое. Они полноценная ядерная держава, как Франция, Китай, Россия, США, Индия. Да, они кажутся очень странными снаружи. Да, страна небогатая, но и Китай полвека назад особо богатым не был. В итоге стал ядерной державой», - подытожил эксперт.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с порталом Lenta.ru заявил, что отношения Северной Кореи и России — достойный пример взаимовыгодного сотрудничества с учетом интересов друг друга. Собеседник портала отметил, что визит в КНДР министр обороны России Сергея Шойгу — очень хороший стимул для дальнейшего продвижения отношений, тем более в условиях нынешней международной обстановки, сообщает «Радиоточка НСН».
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