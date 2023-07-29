«Странные снаружи». У КНДР есть возможности поддержать Россию в СВО

Северная Корея официально выступает против любых поставок Киеву вооружения. Например, власти КНДР назвали обещание США предоставить танки Киеву «преступным актом против человечности».



Северная Корея по итогам визита министра обороны РФ Сергея Шойгу может помочь России боеприпасами и снаряжением, заявил эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН. По его словам, Пхеньян вряд ли поставит Москве дроны, так как у КНДР мало развита беспилотная авиация.

Российская делегация во главе с Шойгу 28 июля возвращается из КНДР в РФ. Так, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сводил Шойгу на выставку вооружений, где показал дроны, пригласил в штаб-квартиру партии, устроил торжественный прием в честь визита военной делегации. Кроме того, Ким Чен Ын и Шойгу посетили военный парад в Пхеньяне. Калмыков считает, что КНДР и РФ вполне могли договориться о поставках военной помощи.

«У Северной Кореи с оружием все в порядке, вся страна работает на оборонно-промышленный комплекс. При этом дронами они вряд ли смогут помочь России, потому что у них не настолько развита беспилотная авиация. А вот боеприпасами для обычной артиллерии они вполне могут помочь. Отечественная оборонка работает в три смены, но это [продукция] расходный материал, нужно иметь запасы на складах на случай разных угроз. Может быть, речь идет и о каком-то дополнительном снаряжении. Вопрос в том, как это все будет поставляться. Каналы, безусловно, есть… Но если об этом узнает мировая общественность в лице США и блока НАТО, то будет жуткий скандал», - сказал Калмыков.