«Отважные воины!»: Военных Северной Кореи предложили отправить на СВО
КНДР имеет лучшее в мире вооружение, а военные являются крайне дисциплинированными, отметил в эфире НСН Владимир Прохватилов. Он отметил, что солдаты мотивированы нанести поражение их злейшему врагу – США.
Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею может быть направлен на сотрудничество с военно-промышленным комплексом (ВПК) и армией КНДР, предположил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в интервью НСН. По его словам, если северокорейские добровольцы изъявят желание воевать на стороне России, то такую помощь обязательно нужно принимать.
Накануне в Минобороны сообщили, что делегация из России во главе с Сергеем Шойгу посетит Северную Корею по приглашению Минобороны КНДР. В российском министерстве подчеркнули, что поездка будет способствовать укреплению военных связей Москвы и Пхеньяна. Отмечается, что визит запланирован на 25-27 июля. Владимир Прохватилов считает, что Северная Корея может предложить России помощь.
«У Северной Кореи мощнейшая оборонная промышленность. Нужно выйти из режима санкций по отношению к стране и принять любую их помощь: снаряды, вооружение. У них лучшее в мире РСЗО, которое стреляет намного дальше, чем HIMARS. Даже если северокорейские добровольцы изъявят желание воевать на нашей стороне, надо обязательно принимать их помощь. Это дисциплинированные, отважные войны. Очень надеюсь, что визит Шойгу направлен именно на сотрудничество с ВПК и армией Северной Кореи. Солдаты КНДР мотивированы нанести поражение их злейшему врагу – Америке. Они готовы это сделать», - сказал Прохватилов.
Ранее, в июне, лидер КНДР Ким Чен Ын поддержал спецоперацию на Украине и заявил, что народ Северной Кореи оказывает полную поддержку проводимому Россией курсу. Тогда он отметил, что справедливость будет всегда одерживать победу, а россияне будут и впредь прославлять историю победы.
При этом в январе заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра Ким Чен Ына, заявила, что Северная Корея всегда будет «в одном окопе» с Россией и ее народом. Также она осудила поставки оружия Запада Украине, напоминает «Радиоточка НСН».
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