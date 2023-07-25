«Отважные воины!»: Военных Северной Кореи предложили отправить на СВО

«У Северной Кореи мощнейшая оборонная промышленность. Нужно выйти из режима санкций по отношению к стране и принять любую их помощь: снаряды, вооружение. У них лучшее в мире РСЗО, которое стреляет намного дальше, чем HIMARS. Даже если северокорейские добровольцы изъявят желание воевать на нашей стороне, надо обязательно принимать их помощь. Это дисциплинированные, отважные войны. Очень надеюсь, что визит Шойгу направлен именно на сотрудничество с ВПК и армией Северной Кореи. Солдаты КНДР мотивированы нанести поражение их злейшему врагу – Америке. Они готовы это сделать», - сказал Прохватилов.

Ранее, в июне, лидер КНДР Ким Чен Ын поддержал спецоперацию на Украине и заявил, что народ Северной Кореи оказывает полную поддержку проводимому Россией курсу. Тогда он отметил, что справедливость будет всегда одерживать победу, а россияне будут и впредь прославлять историю победы.

При этом в январе заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра Ким Чен Ына, заявила, что Северная Корея всегда будет «в одном окопе» с Россией и ее народом. Также она осудила поставки оружия Запада Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

