«В одном окопе против США»: Запад уверен, что Шойгу приехал в КНДР за оружием

Ранее КНДР в ответ на совместные учения США и Южной Кореи объявила об испытаниях подводного беспилотника, способного вызвать «радиоактивное цунами».

Экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов говорил НСН, что Северная Корея в вопросе вооружения идет впереди многих стран.

«Раз Ким Чен Ын руководил этим, наверняка это не баловство, а серьезные испытание. Я думаю, это первые шаги, начало, но к этому надо относиться очень серьезно, это не шутки. Игр здесь нет, посмотрите, как они испытывают баллистические ракеты и их характеристики, они идут от простого к сложному. Конечно, будет цунами, радиация, радиоактивное облако. Они будут нацелены на пункты базирования кораблей и лодок», – объяснил он.

Западные СМИ настороженно отнеслись к такому визиту Шойгу. Bloomberg отмечает, что «Северная Корея обладает несметными запасами боеприпасов», которые могли бы заинтересовать Москву в рамках проведения СВО.

По данным агентства, Россия якобы может приобрести у Северной Кореи 152-мм артиллерийские снаряды, которые совместимы с оружием советских времен. Россия и КНДР не сообщали, что ведутся подобные переговоры.

При этом в Минобороны РФ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главой оборонного ведомства Корейской Народно-Демократической Республики, генералом армии Кан Сун Намом. В ходе переговоров Шойгу, в частности, заявил об укреплении взаимодействия двух стран в послевоенный период. Он также назвал КНДР «важным партнёром» России.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в интервью НСН предположил, что визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею может быть направлен на сотрудничество с военно-промышленным комплексом (ВПК) и армией КНДР. По его словам, если северокорейские добровольцы изъявят желание воевать на стороне России, то такую помощь обязательно нужно принимать.

«Солдаты КНДР мотивированы нанести поражение их злейшему врагу – Америке. Они готовы это сделать», - сказал Прохватилов.