«В одном окопе против США»: Запад уверен, что Шойгу приехал в КНДР за оружием
Ким Чен Ын уже показал Шойгу «секретные беспилотники». Западные СМИ утверждают, что министр обороны РФ якобы приехал в Северную Корею договориться о поставках снарядов.
Вечером 25 июля российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в Пхеньян. В международном аэропорту Сунан состоялась официальная церемония встречи делегации. Министра обороны РФ приветствовал его северокорейский коллега Кан Сун Нам.
Сообщается, что перед аэровокзалом развевались флаги двух стран, был выставлен почетный караул, а одна из женщин-военнослужащих Корейской Народной Армии даже подарила Шойгу букет цветов. Российскую делегацию встретили «бурными аплодисментами», сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Минобороны РФ принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в освободительной войне 1950-1953 годов.
ПРОСТО ПОКАЗЫВАЮТ: СЕКРЕТНЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ
Сообщается, что лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу уже посетили проходящую в Пхеньяне «Выставку вооружений — 2023». Ким Чен Ын показал Шойгу новые северокорейские беспилотники, которые по внешнему виду напоминают американские, пишет РИА Новости.
Отмечается, что ранее эти вооружения нигде не были представлены, это новейшее изобретение КНДР.
Ранее КНДР в ответ на совместные учения США и Южной Кореи объявила об испытаниях подводного беспилотника, способного вызвать «радиоактивное цунами».
Экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов говорил НСН, что Северная Корея в вопросе вооружения идет впереди многих стран.
«Раз Ким Чен Ын руководил этим, наверняка это не баловство, а серьезные испытание. Я думаю, это первые шаги, начало, но к этому надо относиться очень серьезно, это не шутки. Игр здесь нет, посмотрите, как они испытывают баллистические ракеты и их характеристики, они идут от простого к сложному. Конечно, будет цунами, радиация, радиоактивное облако. Они будут нацелены на пункты базирования кораблей и лодок», – объяснил он.
Западные СМИ настороженно отнеслись к такому визиту Шойгу. Bloomberg отмечает, что «Северная Корея обладает несметными запасами боеприпасов», которые могли бы заинтересовать Москву в рамках проведения СВО.
По данным агентства, Россия якобы может приобрести у Северной Кореи 152-мм артиллерийские снаряды, которые совместимы с оружием советских времен. Россия и КНДР не сообщали, что ведутся подобные переговоры.
При этом в Минобороны РФ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главой оборонного ведомства Корейской Народно-Демократической Республики, генералом армии Кан Сун Намом. В ходе переговоров Шойгу, в частности, заявил об укреплении взаимодействия двух стран в послевоенный период. Он также назвал КНДР «важным партнёром» России.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в интервью НСН предположил, что визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею может быть направлен на сотрудничество с военно-промышленным комплексом (ВПК) и армией КНДР. По его словам, если северокорейские добровольцы изъявят желание воевать на стороне России, то такую помощь обязательно нужно принимать.
«Солдаты КНДР мотивированы нанести поражение их злейшему врагу – Америке. Они готовы это сделать», - сказал Прохватилов.
НЕ ПРОДАЮТ: МИЛЛИОНЫ СНАРЯДОВ
Ранее газета New York Times, сославшись на рассекреченные данные американской разведки, сообщила, что РФ якобы закупает у КНДР «миллионы артиллерийских снарядов и ракет».
Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора на этом фоне говорил, что речи о поставках в Россию боеприпасов из Северной Кореи не идет.
«Накопленные арсеналы вот-вот (не дай, конечно, Бог!) могут потребоваться именно здесь. О какой поставке снарядов куда бы то ни было еще может идти речь?» — указал Мацегора.
В КНДР также официально опровергали военное сотрудничество с Россией в такой форме, но выражали поддержку Москве в рамках проведения СВО.
В День России лидера КНДР Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму, в которой говорилось, что «Северная Корея выражает полную поддержку и солидарность российскому народу, который защищает свой суверенитет и будущее в борьбе с империалистами». Он также отметил, что дружба между Москвой и Пхеньяном стала «ценным стратегическим имуществом» для обеих стран.
О дружбе с КНДР не забывает и российская сторона. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее назвал КНДР партнерами и пообещал по необходимости поставить туда оружие. Такое заявление он сделал в ответ на слова Сеула о том, что Южная Корея готова поставлять вооружение Киеву.
«Интересно, что скажут жители ... когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнеров из КНДР? Что называется, Quid pro quo (лат. «то за это» - НСН)…» — написал политик в своем Telegram-канале.
Северная Корея официально выступает против любых поставок Киеву вооружения. Например, власти КНДР назвали обещание США предоставить танки Киеву «преступным актом против человечности».
А директор по связям с США министерства иностранных дел Северной Кореи Квон Чон Гын заявил, что утверждения Вашингтона о том, что КНДР поставляла оружие Москве, являются «безосновательной попыткой» оправдать собственную военную помощь Украине и «неприемлемой и серьезной провокацией, на которую необходимо отреагировать».
Со своей стороны, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Жон выразила уверенность, что российская армия сожжет дотла военную технику США и Запада, которой они так хвастаются.
«Любая военная техника, которой хвастаются США и Запад, будет сожжена дотла, столкнувшись с несокрушимым боевым духом и мощью героической российской армии и народа», - отметила она.
Она добавила, что Пхеньян всегда будет стоять на стороне Москвы, в одном окопе с российской армией и народом.
«Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны», - приводит ее слова Центральное телеграфное агентство КНДР.
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