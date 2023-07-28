Северная Корея предостерегла США от использования ядерного оружия

По его словам, «империалисты США» не должны думать, что останутся целыми и невредимыми после нападения на Пхеньян.

Кан Сун Нам также обвинил руководство США в попытках развязать ядерный конфликт с помощью ядерной консультативной группы. Вашингтон вместе с Сеулом и Токио намерены создать «агрессивный военный блок», целями которого станут самостоятельные государства Азиатско-Тихоокеанского региона, отметил глава оборонного ведомства страны.

Министр обороны КНДР также добавил, что Пхеньян всегда будет бок о бок сражаться с прогрессивными странами, стремящимися к миру «без агрессии, грабежа, убийств и разрушений».

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что отношения Северной Кореи и России — достойный пример взаимовыгодного сотрудничества с учетом интересов друг друга. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

