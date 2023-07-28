Северная Корея предостерегла США от использования ядерного оружия
Если американские власти применят ядерное оружие против КНДР, они столкнутся с небывалым кризисом. Об этом заявил глава Минобороны Северной Кореи Кан Сун Нам, сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, «империалисты США» не должны думать, что останутся целыми и невредимыми после нападения на Пхеньян.
Кан Сун Нам также обвинил руководство США в попытках развязать ядерный конфликт с помощью ядерной консультативной группы. Вашингтон вместе с Сеулом и Токио намерены создать «агрессивный военный блок», целями которого станут самостоятельные государства Азиатско-Тихоокеанского региона, отметил глава оборонного ведомства страны.
Министр обороны КНДР также добавил, что Пхеньян всегда будет бок о бок сражаться с прогрессивными странами, стремящимися к миру «без агрессии, грабежа, убийств и разрушений».
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что отношения Северной Кореи и России — достойный пример взаимовыгодного сотрудничества с учетом интересов друг друга. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru