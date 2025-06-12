«Сторонники Саакашвили будут ликовать»: Политолог объяснил, чем Грузии грозит возвращение виз с ЕС

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что Варшава обсуждает с партнерами по Евросоюзу возможность ограничить или отменить безвизовый режим для Грузии. Дело в том, что в январе 2025 года ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов и должностных лиц. Кроме того, несколько европейских стран ввело против представителей власти Грузии персональные санкции. При этом Мамрадзе считает, что отмена безвизового режима с ЕС не будет большой проблемой для Грузии.

«По общим оценкам, в Грузии многие пользуются безвизовым режимом для въезда в ЕС. Но не будет большой беды, если он будет прекращен. Во времена режима Саакашвили (экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находившийся у власти с 2004 по 2013 год – прим. НСН) Грузию начисто списали из числа стран, которые могли получить такую привилегию. И только после нескольких лет правления "Мечты" (грузинская правящая политическая партия "Грузинская мечта" - прим. НСН) такие стандарты были удовлетворены, и Грузия получила безвизовый режим и подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей торговле (Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли - прим. НСН)», - напомнил он.