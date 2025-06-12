«Сторонники Саакашвили будут ликовать»: Политолог объяснил, чем Грузии грозит возвращение виз с ЕС
При этом, по мнению политолога Петра Мамрадзе, для простых граждан Грузии прекращение безвизового режима с Евросоюзом «не станет трагедией».
В случае отмены безвизового режима между Грузией и Евросоюзом грузины не выйдут на улицы, однако сторонники экс-президента Михаила Саакашвили порадуются «наказанию» «Грузинской мечты», хотя в таком случае будет «наказан» народ. Об этом в беседе с НСН заявил глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что Варшава обсуждает с партнерами по Евросоюзу возможность ограничить или отменить безвизовый режим для Грузии. Дело в том, что в январе 2025 года ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов и должностных лиц. Кроме того, несколько европейских стран ввело против представителей власти Грузии персональные санкции. При этом Мамрадзе считает, что отмена безвизового режима с ЕС не будет большой проблемой для Грузии.
«По общим оценкам, в Грузии многие пользуются безвизовым режимом для въезда в ЕС. Но не будет большой беды, если он будет прекращен. Во времена режима Саакашвили (экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находившийся у власти с 2004 по 2013 год – прим. НСН) Грузию начисто списали из числа стран, которые могли получить такую привилегию. И только после нескольких лет правления "Мечты" (грузинская правящая политическая партия "Грузинская мечта" - прим. НСН) такие стандарты были удовлетворены, и Грузия получила безвизовый режим и подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей торговле (Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли - прим. НСН)», - напомнил он.
При этом политолог отметил, что отмена безвизового режима Грузии и ЕС обрадует сторонников Саакашвили.
«Никакой трагедии не будет. Другое дело, что сторонники Саакашвили, конечно же, будут ликовать, что "Мечту" наконец наказали. А на самом деле накажут не "Мечту", а население Грузии. Но пока одни разговоры. Сейчас официальные представители Польши особенно яро заявили, что обязательно надо освободить Михаила Саакашвили. Якобы без этого пути Грузии в Европу быть не может. А то, что он крупнейший преступник, почему-то польских "друзей" Грузии не интересует», - добавил он.
При этом Мамрадзе подчеркнул, что в случае отмены безвизового режима с ЕС в Грузии люди не выйдут на улицы с протестами.
«Среди населения Грузии и сейчас есть поддержка евроинтеграции, но это вовсе не значит, что в случае отмены безвизового режима с ЕС люди выйдут на улицы. Потому что народ давно уже устал от того, что заявление есть, а никакого продвижения нет. Я знаю многих людей из самых разных социальных групп, которые говорят, что, пока Россия признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, и там стоят мощные для региона военные базы, о какой евроинтеграции может идти речь. Я сам в своих публичных выступлениях всегда говорю, что ни НАТО, ни Евросоюз ни в одном кошмарном сне ни разу об этом не подумали после августа 2008 года. Хотя оставались люди, которые использовали это как "морковку", которую вешают перед носом ишака. Он идет за ней, а она от него отдаляется», - рассказал глава грузинского Института стратегии и управления.
Между тем, по словам политолога, граждане Грузии пользуются безвизовым режимом с ЕС в различных целях.
«Но для многих людей безвизовый режим удобен. Не надо обращаться в посольства, заполнять анкеты. Это экономит время. Его используют, например, для научных контактов. Я знаю немало людей, которые сотрудничают с польскими университетами, или с университетами в Восточной Европе и в Германии. Многие ездят на заработки. Но тут надо учесть, что безвизовый режим не дает легального статуса для работы в Евросоюзе. Еще есть ограничения: можно пробыть 180 дней в течение года, но не подряд», - объяснил он.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что страна будет готова к членству в ЕС к 2030 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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