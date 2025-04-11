Премьер Грузии выступил за вступление в ЕС и «нормальные отношения» с Россией
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что главный приоритет страны - вступление в Евросоюз. Одновременно, по его словам, страна заинтересована в «нормальных отношениях» с разными странами, в том числе с Россией. Об этом политик сказал на панельной дискуссии «Партнерство в эпоху многополярности», передает 1TV.
По словам Кобахидзе, у Грузии нет дипломатических отношений с Россией, но страны «проводят интенсивную экономическую политику и имеют торговое партнерство с Российской Федерацией».
Ранее Грузия приостановила начало переговорного процесса по вступлению в Евросоюз до 2028 года, что вызвало волну протестов сторонников евроинтеграции в республике.
В конце марта парламент Армении принял в окончательном чтении закон о намерении страны вступить в ЕС. Принятый закон будет, скорее всего, использоваться политиками для внутренних процессов на будущих выборах, но никак влияет на ее шансы вступления в ЕС. Об этом в беседе с НСН рассказал ранее армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
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