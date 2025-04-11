Премьер Грузии выступил за вступление в ЕС и «нормальные отношения» с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что главный приоритет страны - вступление в Евросоюз. Одновременно, по его словам, страна заинтересована в «нормальных отношениях» с разными странами, в том числе с Россией. Об этом политик сказал на панельной дискуссии «Партнерство в эпоху многополярности», передает 1TV.

По словам Кобахидзе, у Грузии нет дипломатических отношений с Россией, но страны «проводят интенсивную экономическую политику и имеют торговое партнерство с Российской Федерацией».