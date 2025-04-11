Премьер Грузии выступил за вступление в ЕС и «нормальные отношения» с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что главный приоритет страны - вступление в Евросоюз. Одновременно, по его словам, страна заинтересована в «нормальных отношениях» с разными странами, в том числе с Россией. Об этом политик сказал на панельной дискуссии «Партнерство в эпоху многополярности», передает 1TV.

По словам Кобахидзе, у Грузии нет дипломатических отношений с Россией, но страны «проводят интенсивную экономическую политику и имеют торговое партнерство с Российской Федерацией».

Алиев призвал Евросоюз не лезть в отношения Азербайджана

Ранее Грузия приостановила начало переговорного процесса по вступлению в Евросоюз до 2028 года, что вызвало волну протестов сторонников евроинтеграции в республике.

В конце марта парламент Армении принял в окончательном чтении закон о намерении страны вступить в ЕС. Принятый закон будет, скорее всего, использоваться политиками для внутренних процессов на будущих выборах, но никак влияет на ее шансы вступления в ЕС. Об этом в беседе с НСН рассказал ранее армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЕвросоюзГрузия

Горячие новости

Все новости

партнеры