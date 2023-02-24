Столтенберг пригласил Зеленского на июльский саммит НАТО в Вильнюсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит блока в Вильнюсе. Об этом генсек заявил на пресс-конференции.

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Встреча глав государств и правительств Североатлантического альянса состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Столтенберг выразил надежду на личное присутствие Зеленского на саммите. При этом генсек отметил, что это зависит от ситуации на Украине.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина сможет вступить в Североатлантический альянс после окончания боевых действий.

Между тем бывший госсекретарь США Генри Киссинджер высказал мнение, что вступление Киева в НАТО стало бы оправданным исходом украинского кризиса.

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ФОТО: Администрации Президента Украины
ТЕГИ:СаммитНАТОВладимир ЗеленскийЙенс Столтенберг
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