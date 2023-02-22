Reuters: Вашингтон предупредил Зеленского об исчерпании ресурсов для поддержки Украины

По данным агентства, в Вашингтоне есть понимание того, что конфликт не может продолжаться вечно.

«Мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее», - отметил источник.

Соединенные Штаты выделят Киеву $10 миллионов на поддержку энергетической инфраструктуры, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Средства направят на экстренные работы, уточнил он.

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Варшаве 21 февраля заявил, что предстоящие дни будут для Украины тяжелыми. Также он анонсировал новые санкции против России, пишет НСН.

