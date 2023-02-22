Reuters: Вашингтон предупредил Зеленского об исчерпании ресурсов для поддержки Украины
Белый дом предупредил Киев, что не обладает бесконечными ресурсами для поддержки Украины, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленный американский источник.
По данным агентства, в Вашингтоне есть понимание того, что конфликт не может продолжаться вечно.
«Мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее», - отметил источник.
Соединенные Штаты выделят Киеву $10 миллионов на поддержку энергетической инфраструктуры, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Средства направят на экстренные работы, уточнил он.
Президент США Джо Байден в ходе выступления в Варшаве 21 февраля заявил, что предстоящие дни будут для Украины тяжелыми. Также он анонсировал новые санкции против России, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 954 / сут.
Умерли
396 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+15 408 / сут.
- В США загорелся правительственный ядерный объект
- В Стамбуле начали сносить дома из-за угрозы обрушения
- Reuters: Вашингтон предупредил Зеленского об исчерпании ресурсов для поддержки Украины
- Президента Польши осудили за слова о героизме российских военных
- В США признали правоту Путина по поводу Запада и Украины
- Глава Минобороны Британии встретился с украинскими военными
- Добровольцам разрешили бесплатно ездить на общественном транспорте
- Илон Маск обвинил Нуланд в эскалации конфликта на Украине
- ВОЗ заявила о сокращении заболеваемости COVID-19 в мире
- Посол в Великобритании Келин исключил применение Россией ядерного оружия на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru