Reuters: Вашингтон предупредил Зеленского об исчерпании ресурсов для поддержки Украины

Белый дом предупредил Киев, что не обладает бесконечными ресурсами для поддержки Украины, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленный американский источник.

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По данным агентства, в Вашингтоне есть понимание того, что конфликт не может продолжаться вечно.

«Мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее», - отметил источник.

Соединенные Штаты выделят Киеву $10 миллионов на поддержку энергетической инфраструктуры, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Средства направят на экстренные работы, уточнил он.

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Варшаве 21 февраля заявил, что предстоящие дни будут для Украины тяжелыми. Также он анонсировал новые санкции против России, пишет НСН.

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
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