Киссинджер: Членство Украины в НАТО стало бы оправданным исходом кризиса
Вступление Украины в НАТО стало бы оправданным исходом конфликта на территории страны, считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Об этом политик заявил, выступая по видеосвязи на специальной сессии Всемирного экономического форума в Давосе.
Как отметил Киссинджер, до украинского кризиса он выступал против членства Украины в Североатлантическом альянсе, опасаясь, что это приведет «к тем процессам, которые мы видим сегодня», пишет Газета.ру.
«Но теперь, когда эти процессы достигли нынешнего уровня, идея нейтральной Украины в таких условиях больше не имеет смысла. В конце процессов, которые я описал, она должна получить гарантии от НАТО, в какой бы форме НАТО их не предоставила. И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным исходом», — цитирует экс-госсекретаря ТАСС.
В то же время Киссинджер выступил за продолжение диалога с Россией для урегулирования конфликта. Политик указал, что «верит в диалог» с Москвой, пока продолжаются боевые действия, затем, по его мнению, в переговоры должны вступить Европа и США. Как отметил Киссинджер, стороны должны будут вести обсуждения об «условиях, санкциях и сохранении других инструментов давления, пока не будет достигнуто урегулирование».
При этом экс-госсекретарь высказал мнение, что Вашингтон должен продолжать поддержку Киева и при необходимости усиливать военную помощь до прекращения огня, отмечает телеканал «360».
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