Столтенберг назвал условие для вступления Украины в НАТО

Во время встречи в Румынии он отметил, что двери блока для Киева открыты.

«У России нет права вето на присоединение стран. Мы придерживаемся этого и в отношении членства Украины», - добавил Столтенберг.

Ранее Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступления Украины в альянс. На это отреагировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, заявив, что это обернется большой войной, цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

