Столтенберг назвал условие для вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сможет вступить в альянс после завершения боевых действий, сообщает ABC News.

В МИД Словении заявили, что вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается

Во время встречи в Румынии он отметил, что двери блока для Киева открыты.

«У России нет права вето на присоединение стран. Мы придерживаемся этого и в отношении членства Украины», - добавил Столтенберг.

Ранее Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступления Украины в альянс. На это отреагировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, заявив, что это обернется большой войной, цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nato.int
ТЕГИ:УкраинаНАТОЙенс Столтенберг
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