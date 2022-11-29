Столтенберг назвал условие для вступления Украины в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сможет вступить в альянс после завершения боевых действий, сообщает ABC News.
Во время встречи в Румынии он отметил, что двери блока для Киева открыты.
«У России нет права вето на присоединение стран. Мы придерживаемся этого и в отношении членства Украины», - добавил Столтенберг.
Ранее Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступления Украины в альянс. На это отреагировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, заявив, что это обернется большой войной, цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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