«Старый хлам»: В России оценили военную мощь Украины в случае войны
Запад поставляет оружие Украине не только для защиты: стратегическая цель - использовать мощности ВСУ для атаки на Россию, заявил военный аналитик Константин Сивков.
Европа и США поставляют на Украину оружие старого образца: такая техника имеет ограниченное боевое значение и в случае войны с Россией не окажет практически никакого влияния, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Около 30 военнослужащих Армейской бригады специальных операций Великобритании прибыли на Украину для подготовки ее вооруженных сил. Они будут обучать украинских военных использованию новых противотанковых средств, которые Лондон ранее направил Киеву. Канада также отправила на Украину отряд спецназа.
«Современное оружие США и Европа на Украину не поставляют. Там поставляется только старый хлам. Всякие бронетранспортеры старые и автомобили старого образца. Преимущественно, техника поставляется такая, которая обеспечивает перевозку личного состава. Она не имеет противоснарядного бронирования. Это техника, которая имеет ограниченное боевое значение. Влияние на ход боевых действий это окажет, но очень несущественное. К тому же, если начнутся боевые действия, то в их основе будет лежать применение ВВС, боевой авиации. Будут решать задачи путем огневого поражения противника», - сказал Сивков.
Между тем, в числе присланных на Украину вооружений назывались противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные системы Stinger.
По словам Сивкова, союзники Украины преследуют целью создание ВСУ по западным стандартам. Военный аналитик подчеркнул, что Запад хочет полностью переформатировать вооруженные силы страны.
«Общей целью является придание им такого потенциала, чтобы в случае необходимости можно было использовать ВСУ в составе войск для вторжения НАТО на территорию России. Чтобы они работали на единых документах и на едином понимании характера вооруженной борьбы. ВСУ готовятся, в том числе, для боевых действий на Донбассе. Они начнутся в том случае, если у Запада будет уверенность в том, что Россия не сможет и не захочет защищать Донбасс. Расчет делается на то, что в результате санкций, или в результате неизбежного транзита власти, в нашей стране создадутся предпосылки для социальной нестабильности. Подобные тому, как это возникло в Казахстане. В этом случае они рассчитывают, что им удастся взять под контроль Россию, вплоть до ввода оккупационных войск», - сказал Сивков.
Ранее подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в беседе с НСН заявлял, что украинские военные получили приказ от Вашингтона вести «провокационный огонь» в Донбассе. По его словам, никакие указания из Киева не поступают без утверждения их западными кураторами.
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