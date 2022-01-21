«Старый хлам»: В России оценили военную мощь Украины в случае войны

Около 30 военнослужащих Армейской бригады специальных операций Великобритании прибыли на Украину для подготовки ее вооруженных сил. Они будут обучать украинских военных использованию новых противотанковых средств, которые Лондон ранее направил Киеву. Канада также отправила на Украину отряд спецназа.

«Современное оружие США и Европа на Украину не поставляют. Там поставляется только старый хлам. Всякие бронетранспортеры старые и автомобили старого образца. Преимущественно, техника поставляется такая, которая обеспечивает перевозку личного состава. Она не имеет противоснарядного бронирования. Это техника, которая имеет ограниченное боевое значение. Влияние на ход боевых действий это окажет, но очень несущественное. К тому же, если начнутся боевые действия, то в их основе будет лежать применение ВВС, боевой авиации. Будут решать задачи путем огневого поражения противника», - сказал Сивков.

Между тем, в числе присланных на Украину вооружений назывались противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные системы Stinger.

По словам Сивкова, союзники Украины преследуют целью создание ВСУ по западным стандартам. Военный аналитик подчеркнул, что Запад хочет полностью переформатировать вооруженные силы страны.