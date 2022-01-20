«Никаких кредитов»: Политолог заявил, что Запад уничтожил экономику Украины

Официальный представитель МИД Мария Захарова 20 января заявила, что Евросоюз не относится к Украине как к равноправному партнеру. По ее словам, для западных стран она нужна только как плацдарм против России. Захарова подчеркнула, что своими действиями власти в Киеве разрушили экономически выгодные отношения с Москвой.

«Согласен с Захаровой. Все действия Запада указывают на то, что Украина не является равноправным партнером. Украина заявила, что она желает вступить в НАТО, ее там принимать не собираются, ей об этом сказали. В этом ключе с ней поддерживают отношения. Украина заявляет, что ей нужна поддержка от Запада против России, в том числе военная. Ей говорят, что за нее никто воевать не собирается. Украине необходима финансовая поддержка, потому что сама себя содержать она не может. Но Запад отказывает ей не только в прямой финансовой помощи, но и в кредитах. Запад все свои соглашения с Украиной представил таким образом, чтобы уничтожить ее экономику. Он ее и уничтожил», - сказал Ищенко.

Политолог подчеркнул, что на сегодняшний день Украина не является для России партнером ни в одной сфере.