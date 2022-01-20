«Никаких кредитов»: Политолог заявил, что Запад уничтожил экономику Украины
Украине необходима финансовая поддержка, сама себя содержать страна не способна, заявил Ростислав Ищенко.
Все действия западных стран указывают на то, что Украина не является для них равноправным партнером, ей отказывают не только в прямой финансовой помощи, но и в кредитах, заявил глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Официальный представитель МИД Мария Захарова 20 января заявила, что Евросоюз не относится к Украине как к равноправному партнеру. По ее словам, для западных стран она нужна только как плацдарм против России. Захарова подчеркнула, что своими действиями власти в Киеве разрушили экономически выгодные отношения с Москвой.
«Согласен с Захаровой. Все действия Запада указывают на то, что Украина не является равноправным партнером. Украина заявила, что она желает вступить в НАТО, ее там принимать не собираются, ей об этом сказали. В этом ключе с ней поддерживают отношения. Украина заявляет, что ей нужна поддержка от Запада против России, в том числе военная. Ей говорят, что за нее никто воевать не собирается. Украине необходима финансовая поддержка, потому что сама себя содержать она не может. Но Запад отказывает ей не только в прямой финансовой помощи, но и в кредитах. Запад все свои соглашения с Украиной представил таким образом, чтобы уничтожить ее экономику. Он ее и уничтожил», - сказал Ищенко.
Политолог подчеркнул, что на сегодняшний день Украина не является для России партнером ни в одной сфере.
«Сейчас для России Украина является врагом. Она вообще не является для нее никаким партнером. Но это не зависит от отношений с Западом. Украина может дружить и с Россией, и с Западом. В Москве такую идею только поддерживали 20 лет назад и позже тоже. Но Украина сама оказалась неспособна выстраивать таким образом свои отношения. Мы имеем государство, которое само числит себя врагом России», - резюмировал Ищенко.
Первый зампреда комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с НСН заявлял, что словами о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.
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