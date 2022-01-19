Держим в напряжении: Стрелков не нашел признаков готовящегося вторжения на Украину
Экс-министр обороны ДНР рассказал НСН, что целью предстоящих учений российских войск в Белоруссии может быть желание избежать конфликта в Донбассе.
Россия не проводит никаких серьезных действий, которые говорили бы о подготовке к большой войне на Украине, сообщил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Сосредоточение российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии само по себе не является подготовкой к большой, серьезной войне. Если бы РФ готовилась оккупировать хотя бы часть Украины, то потребовалась, по крайней мере, частичная мобилизация, были бы предприняты определенные политические действия. Например, создавались бы военные администрации на занятых территориях, создавалось бы правительство, которое возглавит ту часть территории Украины, которая будет занята российскими войсками. Создавался бы, возможно, штаб партизанского движения, который бы был нацелен на создание сопротивления в тылу украинских войск и впоследствии на контроль над занятыми местными силами территориями. Ничего этого нет, поэтому я продолжаю пребывать в уверенности, что никакого вторжения на территорию Украины РФ первой производить не планирует», - пояснил экс-министр обороны ДНР.
Ранее на брифинге сотрудник Госдепартамента США высокого ранга заявила, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии в феврале якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления. О том, что власти США обеспокоены военными учениями РФ и Белоруссии, также в интервью The Washington Post сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. По мнению американского дипломата, это сигнализирует о том, что Россия агрессивно настроена в отношении Украины. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что Россия может напасть на Украину в любой момент.
Стрелков предположил, что маневры российских войск в Белоруссии могут свидетельствовать, наоборот, о желании избежать конфликта в Донбассе.
«Будет ли произведен удар по Украине в ответ на вторжение Киева на Донбасс - не знаю. Но думаю, что это возможно. Маневр российских войск на территории Белоруссии, возможно, является мерой для предотвращения подобного удара Украины по Донбассу. Чтобы Украина, имея на северной границе крупную группировку российских войск, была вынуждена снять часть войск с донбасского направления и отказаться от наступления», - не исключил собеседник «Радиоточки НСН».
Минобороны Украины публикует сегодня видео с разгрузкой в аэропорту британских противотанковых гранатометов NLAW. Накануне телеканал Global News сообщил, что Канада направила на Украину небольшой контингент спецназа, что стало «частью усилий» со стороны союзников НАТО по «сдерживанию российской агрессии».
По словам Стрелкова, 200 канадских спецназовцев вряд ли призваны участвовать в боевых действиях на Украине, а вот гранатометы в случае их применения помогут нанести армии противника серьезные потери.
«Во время войны никакая помощь не является лишней - ни один патрон, ни одна винтовка. Но не думаю, что канадский спецназ в количестве 200 человек будет участвовать в боевых действиях хоть сколько-нибудь масштабных. Скорее, он предназначен для эвакуации канадского посольства и его защиты в ходе боевых действий. И то это скорее перестраховка. Что касается гранатометов, то три полных самолета новейших ПТРК при наличии обученных расчетов способны нанести российским войскам, бронетехнике в случае их применения серьезные потери. Но выиграть войну за счет этих ПТРК невозможно. Все те средства и силы, которые сейчас в срочном порядке предоставляют страны НАТО для Украины, способны помочь Украине затянуть боевые действия, если Россия, в случае своего контрнаступления, будет продвигаться вглубь территории Украины», - сказал Стрелков.
Совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии «Союзная решимость-2022» пройдут 10-20 февраля.
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