СМИ: На Украину перебросили бойцов элитного британского военного подразделения
Великобритания перебросила на Украину военнослужащих Армейской бригады специальных операций. Об этом сообщает Sky News.
По данным СМИ, из Британии прибыла группа из около 30 элитных британских военных. Они обучат Вооруженные силы Украины использованию новых противотанковых средств, которые Лондон ранее направил Киеву, пишет «Свободная пресса».
Как отмечается на сайте Минобороны Великобритании, в обязанности Армейской бригады специальных операций входит обеспечение безопасности и налаживание взаимодействия с союзниками.
Ранее на Украину был переброшен отряд специального назначения армии Канады, напоминает РИА ФАН.
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