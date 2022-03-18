Стартовали переговоры лидеров США и КНР
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин начали запланированную беседу, сообщает ТАСС.
По словам представителя Белого дома, переговоры проходят в формате видеозвонка, по защищенной видеосвязи.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американский лидер намерен предупредить Си Цзиньпина об ответственности за возможную поддержку Москвы применительно к ситуации на Украине.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, в свою очередь, отметил, что Пекин придерживается независимой позиции по вопросу украинского кризиса.
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