Стартовали переговоры лидеров США и КНР

По словам представителя Белого дома, переговоры проходят в формате видеозвонка, по защищенной видеосвязи.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американский лидер намерен предупредить Си Цзиньпина об ответственности за возможную поддержку Москвы применительно к ситуации на Украине.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, в свою очередь, отметил, что Пекин придерживается независимой позиции по вопросу украинского кризиса.