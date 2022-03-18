Стартовали переговоры лидеров США и КНР

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин начали запланированную беседу, сообщает ТАСС.

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По словам представителя Белого дома, переговоры проходят в формате видеозвонка, по защищенной видеосвязи.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американский лидер намерен предупредить Си Цзиньпина об ответственности за возможную поддержку Москвы применительно к ситуации на Украине.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, в свою очередь, отметил, что Пекин придерживается независимой позиции по вопросу украинского кризиса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыКитайСШАСи ЦзиньпинДжо Байден
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