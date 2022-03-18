В МИД Китая заявили о независимой позиции по украинскому кризису

Так дипломат прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, пообещавшего «предпринять меры», если Пекин поддержит действия Москвы на Украине. Также глава Госдепа заявлял, что Китай «будет нести ответственность» за любые действия по поддержке «российской агрессии», пишет Ura.ru.

«В отношении украинского вопроса Китай всегда выносил независимые суждения, основанные на существе дела, объективным и справедливым образом», — цитирует РИА Новости представителя китайского МИД.

Чжао Лицзянь также отметил, что в США некоторые люди распространяют недостоверную информацию и оказывают давление на КНР. Дипломат подчеркнул, что это не способствует разрешению кризиса.

