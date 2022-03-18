Байден пригрозит Си Цзиньпину, если Китай поддержит Россию

Американский лидер Джо Байден планирует заявить председателю КНР Си Цзиньпину о том, что власти США примут меры, если окажется, что Китай поддерживает действия России на Украине, сообщает RT со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Байден ожидает разъяснения позиции Китая по Украине

По его словам, переговоры между двумя лидерами состоятся 18 марта. Байден даст понять, что Пекин «будет нести ответственность за любые предпринимаемые им действия по поддержке российской агрессии».

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США рассчитывает услышать разъяснения позиции Китая по военной операции России на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденКитайСи Цзиньпин
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