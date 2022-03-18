Байден пригрозит Си Цзиньпину, если Китай поддержит Россию

По его словам, переговоры между двумя лидерами состоятся 18 марта. Байден даст понять, что Пекин «будет нести ответственность за любые предпринимаемые им действия по поддержке российской агрессии».

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США рассчитывает услышать разъяснения позиции Китая по военной операции России на Украине.

