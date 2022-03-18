Байден пригрозит Си Цзиньпину, если Китай поддержит Россию
Американский лидер Джо Байден планирует заявить председателю КНР Си Цзиньпину о том, что власти США примут меры, если окажется, что Китай поддерживает действия России на Украине, сообщает RT со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.
По его словам, переговоры между двумя лидерами состоятся 18 марта. Байден даст понять, что Пекин «будет нести ответственность за любые предпринимаемые им действия по поддержке российской агрессии».
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США рассчитывает услышать разъяснения позиции Китая по военной операции России на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,5 млн+34 819 / сут.
Умерли
363 тыс.+561 / сут.
Выздоровели
15,9 млн+113 тыс. / сут.
- Россиянам рассказали о новом виде мошенничества в интернете
- Байден пригрозит Си Цзиньпину, если Китай поддержит Россию
- Кандидат в конгрессмены обвинил США в подстрекательстве к продолжению бойни на Украине
- ЦБ РФ призвал банки усилить контроль за перекупщиками
- Эксперт назвал опасность сервисов VPN
- Пушков: Необходим урок для Молдавии в ситуации с газом
- СМИ: У Путина преимущество перед Байденом
- РФ временно отменила голосование по своей гуманитарной резолюции по Украине
- S&P суверенный кредитный рейтинг России понижен до «CC»
- Пентагон дает Киеву данные для использования против РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru