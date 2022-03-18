«Потревожить Путина»: Востоковед раскрыл цель переговоров Байдена с Си Цзиньпином
Пекин не откажется от партнерства с Москвой, его основная помощь заключается в неприсоединении к санкциям США, считает востоковед Николай Вавилов.
Переговоры США с Китаем призваны подорвать уверенность российского руководства в китайской поддержке, однако это вряд ли возымеет успех, предположил востоковед Николай Вавилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Американский лидер Джо Байден планирует в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявить о том, что власти США примут меры, если окажется, что Китай поддерживает действия России на Украине, сообщает RT со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Байден хочет заявить Си Цзиньпину, что поддержка в отношении России неприемлема, и хочет потребовать от него присоединиться к антироссийским санкциям в отношении спецоперации российских войск на Украине. Но мы видим, что китайская сторона выработала за две недели долгосрочную позицию. Она заключается в том, что Китай не будет присоединяться к санкциям против России. Эта позиция централизована, выработана высшим руководством и распространяется на все органы власти КНР. Поэтому этот разговор не приведет к изменениям в отношениях и России с Китаем, и Китая с США. Китай, в свою очередь, потребует от США отказаться от поддержки Тайваня. По сути дела, общая внешняя политика Китая сводится к тому, чтобы США признали Китай в качестве второй сверхдержавы. Соединенные Штаты не готовы это признать, поэтому этот разговор ничем не закончится, и в США это хорошо понимают. Скорее всего, этот разговор имеет природу информационной войны против России. Как ни странно основной смысл этого разговора – это создать предпосылки для тревоги в надежности партнерства с Китаем», - пояснил специалист.
По словам Вавилова, в кредитовании со стороны Китая Россия не нуждается, однако рассчитывает на углубление сотрудничества.
«Китай оказывает поддержку РФ тем, что не подключается к санкциям. На Китай приходится больше четверти внешней торговли РФ, до половины углеводородов мы поставляем в Китай, больше половины резервов Центробанка хранится в юанях. Это уже достаточная поддержка. Мы не нуждаемся в кредитовании собственных проектов с помощью китайского капитала, в отличие от 2014 года. Китайские предприниматели сейчас многократно активизировались на территории России, они предлагают усилить взаимное сотрудничество. Обсуждаются активно инвестиционные, производственные проекты с китайской стороной, расширение торговли, развитие социально-экономических связей», - добавил востоковед.
Ранее официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай выступает против дестабилизирующих мировой рынок санкций США в отношении России.
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