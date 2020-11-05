«Старики-разбойники»: Байден обставил Трампа в важнейших штатах
Подсчёт голосов на выборах президента США близится к завершению, и теперь вперёд вырвался Джо Байден. Дональд Трамп уже заявил, что подаст в суд из-за результатов в «спорных» штатах. Вне зависимости от того, кто победит, для России это выбор между «хуже» и «не лучше», чем сейчас, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
В США продолжается подсчёт голосов на президентских выборах, которых из-за возраста основных кандидатов уже окрестили «гонкой стариков». Кандидат от Демократической партии Джо Байден и действующий глава государства Дональд Трамп ждут, кому достанутся голоса выборщиков в последних четырёх штатах – Неваде, Пенсильвании, Северной Дакоте и Джорджии.
Уже известно, что в ходе выборов-2020 установлены несколько рекордов. Важнейший из них связан с Байденом: по данным на середину дня 4 ноября, ему удалось получить голоса 69 786 232 американцев. Рекорд обновился на фоне самой высокой явки за последние 120 лет: в голосовании поучаствовали 66,9% избирателей. В 1900 году явка составила 73,7%, напоминает RT.
Однако простого большинства голосов для победы на выборах президента в США недостаточно. В зависимости от голосования американцев кандидаты получают определённое количество голосов выборщиков, закреплённых за каждым штатом. И они распределены неравномерно: например, в крупном штате Аляска всего три выборщика, в большой Неваде – 6 выборщиков, хотя в относительно небольших Пенсильвании и Мичигане – 20 выборщиков и 16 выборщиков соответственно.
Штат с наибольшим числом выборщиков – 55 – ожидаемо забрали демократы, а вот Техас (38 голосов) и Флорида (29 голосов) выступили за Трампа. К середине дня 4 ноября фокус сместился в так называемые колеблющиеся штаты, где разрыв между демократами и республиканцами всегда минимален. На тот момент Трамп излучал уверенность в своей победе, а у Байдена высказывались гораздо осторожнее: кандидат от демократов призывал считать каждый голос и декларировал готовность идти в суд.
К концу дня расклад сил изменился. Определяющим штатом стала вовсе не Пенсильвания, как предполагали некоторые американские наблюдатели, а штаты в районе Великих озёр – Висконсин и Мичиган. Там выигрывал Трамп, но по мере подсчёта новых бюллетеней вперёд вырвался Байден. Сейчас в Мичигане после учёта 99% бюллетеней у Трампа 48%, а у Байдена 50,5%, что даёт демократу право рассчитывать на голоса в16 выборщиков. В Висконсине (10 выборщиков) у Трампа 48,9%, у Байдена – 49,6%. Для победы нужны 270 голосов выборщиков, и сейчас Байдену не хватает всего шести. Их может дать Невада, где при подсчитанных 75% бюллетеней кандидат от Демпартии пока удерживает лидерство (49,3% против 48,7% у Трампа).
Трамп, от которого победа уплывает фактически в режиме онлайн, не намерен мириться с таким положением дел. Его штаб заявил, что подаст иски по результатам в спорных штатах.
«Они находят голоса в поддержку Байдена повсюду – в Пенсильвании, в Висконсине, в Мичигане. Это плохо для страны!», - сокрушается политик в «Твиттере».
Многим показались странным результаты в Мичигане, где в определённый временной отрезок после учёта 200 тысяч голосов Трамп не получил ни одного. Трамп заявил, что Байден опередил его в этом штате благодаря «тайному вбросу» бюллетеней.
Байден пока не объявил о своей победе, но выразил уверенность в ней по итогам подсчёта всех голосов. Он также объявил о создании фонда в защиту института выборов.
Впрочем, подведение итогов выборов точно не закончится 5 ноября. Даже без учёта возможных счетов и пересчёта голосов в спорных штатов, в ряде регионов ещё предстоит обработать результаты голосования по почте.
В ОБСЕ между тем заявили, что не видят нарушений при почтовом голосовании, а заявления Трампа о фальсификациях назвали бездоказательными.
Важным фактом остаётся то, что Трампу удалось навязать Байдену серьёзную конкуренцию, хотя многие опросы общественного мнения в сентябре и октябре просто списывали действующего главу государства со счетов.
«По разным опросам Трамп проигрывает от 8% до 18%. С точки зрения исторической ретроспективы, такое отставание не удавалось компенсировать ни одному кандидату в день выборов. Но Трамп отставал и на выборах 2016 года, хотя не так сильно, там было 4-6%, и сумел выиграть», - рассказывал НСН живущий в США политолог Николай Злобин.
Как пишет издание USA Today, по всей вероятности, организаторы опросов сделали слишком большой акцент на выпускников вузов – людей с высшим образованием, которые, как правило, голосуют за демократов. За Трампа же голосует так называемая «глубинная Америка» и «синие воротнички» - средние американцы, интересы которых не распространяются дальше места проживания.
Так или иначе, в России не ждут улучшения отношений с Вашингтоном – независимо от того, придёт ли к власти считающий Россию «врагом» Байден или нет.
«Я посмотрел выступление Байдена: «Россия - главный враг». Открытым текстом. А Китай – «сильный конкурент». Трамп не говорит, что Россия – главный враг. Но если посмотреть его окружение: Помпео и другие все что угодно делают, чтобы нас атаковать со всех сторон – и на Украине царствуют, и братскую Белоруссию за горло взяли, и Кавказ активно пестуют, и в Средней Азии неспокойно. Короче, надеяться, что хрен редьки будет слаще, нам не следует», - заявил в эфире НСН лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
В «Единой России» тоже не видят разницы между Байденом и Трампом.
«Наша задача – защищать интересы своей страны и настраивать диалог с любой администрацией, которая придет, на безопасность в мире», - подчеркнул в беседе с НСН глава думской фракции «ЕР» Сергей Неверов.
Пока остаётся открытым вопрос не только о победителе выборов, но и о том, как результаты воспримут американцы, уже ощутившие огненное дыхание погромов на фоне протестов из-за убийства афроамериканца полицейскими. Пока витрины в американских городах целы, хотя без инцидентов не обошлось: неподалёку от белого дома в Вашингтоне вчера произошла поножовщина.
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