«Старики-разбойники»: Байден обставил Трампа в важнейших штатах

Однако простого большинства голосов для победы на выборах президента в США недостаточно. В зависимости от голосования американцев кандидаты получают определённое количество голосов выборщиков, закреплённых за каждым штатом. И они распределены неравномерно: например, в крупном штате Аляска всего три выборщика, в большой Неваде – 6 выборщиков, хотя в относительно небольших Пенсильвании и Мичигане – 20 выборщиков и 16 выборщиков соответственно.

Штат с наибольшим числом выборщиков – 55 – ожидаемо забрали демократы, а вот Техас (38 голосов) и Флорида (29 голосов) выступили за Трампа. К середине дня 4 ноября фокус сместился в так называемые колеблющиеся штаты, где разрыв между демократами и республиканцами всегда минимален. На тот момент Трамп излучал уверенность в своей победе, а у Байдена высказывались гораздо осторожнее: кандидат от демократов призывал считать каждый голос и декларировал готовность идти в суд.

К концу дня расклад сил изменился. Определяющим штатом стала вовсе не Пенсильвания, как предполагали некоторые американские наблюдатели, а штаты в районе Великих озёр – Висконсин и Мичиган. Там выигрывал Трамп, но по мере подсчёта новых бюллетеней вперёд вырвался Байден. Сейчас в Мичигане после учёта 99% бюллетеней у Трампа 48%, а у Байдена 50,5%, что даёт демократу право рассчитывать на голоса в16 выборщиков. В Висконсине (10 выборщиков) у Трампа 48,9%, у Байдена – 49,6%. Для победы нужны 270 голосов выборщиков, и сейчас Байдену не хватает всего шести. Их может дать Невада, где при подсчитанных 75% бюллетеней кандидат от Демпартии пока удерживает лидерство (49,3% против 48,7% у Трампа).

Трамп, от которого победа уплывает фактически в режиме онлайн, не намерен мириться с таким положением дел. Его штаб заявил, что подаст иски по результатам в спорных штатах.

«Они находят голоса в поддержку Байдена повсюду – в Пенсильвании, в Висконсине, в Мичигане. Это плохо для страны!», - сокрушается политик в «Твиттере».

Многим показались странным результаты в Мичигане, где в определённый временной отрезок после учёта 200 тысяч голосов Трамп не получил ни одного. Трамп заявил, что Байден опередил его в этом штате благодаря «тайному вбросу» бюллетеней.

Байден пока не объявил о своей победе, но выразил уверенность в ней по итогам подсчёта всех голосов. Он также объявил о создании фонда в защиту института выборов.

Впрочем, подведение итогов выборов точно не закончится 5 ноября. Даже без учёта возможных счетов и пересчёта голосов в спорных штатов, в ряде регионов ещё предстоит обработать результаты голосования по почте.

В ОБСЕ между тем заявили, что не видят нарушений при почтовом голосовании, а заявления Трампа о фальсификациях назвали бездоказательными.

Важным фактом остаётся то, что Трампу удалось навязать Байдену серьёзную конкуренцию, хотя многие опросы общественного мнения в сентябре и октябре просто списывали действующего главу государства со счетов.

«По разным опросам Трамп проигрывает от 8% до 18%. С точки зрения исторической ретроспективы, такое отставание не удавалось компенсировать ни одному кандидату в день выборов. Но Трамп отставал и на выборах 2016 года, хотя не так сильно, там было 4-6%, и сумел выиграть», - рассказывал НСН живущий в США политолог Николай Злобин.

Как пишет издание USA Today, по всей вероятности, организаторы опросов сделали слишком большой акцент на выпускников вузов – людей с высшим образованием, которые, как правило, голосуют за демократов. За Трампа же голосует так называемая «глубинная Америка» и «синие воротнички» - средние американцы, интересы которых не распространяются дальше места проживания.

Так или иначе, в России не ждут улучшения отношений с Вашингтоном – независимо от того, придёт ли к власти считающий Россию «врагом» Байден или нет.