«Хрен редьки не слаще». Зюганов о борьбе Трампа и Байдена

«Что главной мишенью являемся мы. Это требует от нас нового финансово-экономического курса и сплоченности общества. Мы потеряли четыре года, пока они между собой грызлись. Президент укрепил оборонный щит, это очевидно. Но что касается состояния общества, его раскол, нищета, бедность, вымирание продолжаются. Поэтому нам надо думать, как мы отреагируем на реальные вызовы. Будет ли там Байден - будет еще хуже, будет ли Трамп – вряд ли будет лучше. Это не главный вопрос. Главный – это внутренняя политика. А бюджет, который они внесли в Думу, пока нас не укрепляет. Посмотрим результаты выборов. Глубинная Америка будет голосовать за Трампа. А два побережья, западное и восточное, плюс латиноамериканцы и афроамериканцы будут поддерживать Байдена. Но общая политика будет проводиться американским капиталом, который в нас видит не партнера, не союзника и не напарника, а скорее противника», - отметил лидер коммунистов.

Он уверен, России есть что противопоставить давлению США.

«Байден не раз заявлял о более жестких санкциях. Как это выглядит, можно посмотреть на примере Ирана. Мы зависимы: у нас девять самолетов из десяти – иностранные. Только за это я бы выпорол нынешнюю власть. В СССР на 15 авиационных заводах мы производили 1500 летательных аппаратов. Каждый третий пассажир в мире летал на «Илах» и «Тушках». А сейчас – не будут запчасти поставлять, и будем сидеть все на земле. У нас лекарства на 70% иностранные. Электроника даже в военных изделиях иностранная. Поэтому надо заниматься своей экономикой, своими талантливыми людьми. Поддерживать, развивать, вкладывать, а не все время озираться на доллар. Надо проводить свою политику. Ее проводил Петр Великий, многие другие государи. Ее проводили в ленинско-сталинскую модернизацию, ее проводили Брежнев и Косыгин. У нас есть уникальный опыт», - подчеркнул политик.

Ранее глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов рассказал НСН, какой президент США нужен России.

