«Враг номер один». «Единая Россия» назвала приемлемого президента США
Глава фракции «Единой России» в Госдуме в эфире НСН рассказал, какой из кандидатов в президенты США предпочтительнее для Москвы.
В США 3 ноября проходят выборы президента и вице-президента страны. Голосование на первом избирательном участке началось сразу после полуночи. Оно стартовало в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.
Борьбу за пост президента США ведут действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент демократ Джозеф Байден.
Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов в эфире НСН рассказал, кто из них для России более выгоден.
«Я ничего нового не скажу по сравнению с тем, что сказал наш президент. Для нас тот кандидат будет приемлем, которого выберет американский народ. Мы будем определять взаимодействие, исходя из этой ситуации. Кого выберут американские граждане, с тем и будем работать», - сказал Неверов.
По его мнению, большой разницы для России между Трампом и Байденом нет.
«Трамп ввел 46 санкций против нас. Байден называет Россию «врагом номер один». Страна, которая считает, что имеет исключительное право диктовать миру, так и будет этот делать. Наша задача – защищать интересы своей страны и настраивать диалог с любой администрацией, которая придет, на безопасность в мире. Мы видим, что сегодня происходит в Европе. В первую очередь это борьба с международным терроризмом, а также вызовы, которые сегодня есть, та же пандемия. Это должны делать все страны совместно. Если это будет понятно в Америке и Европе, тогда можно всем вместе работать. Во Франции, Германии мы сейчас слышим предложения объединять усилия. Наш президент об этом уже много лет назад сказал. Но мы пока, кроме слов, от так называемых партнеров ничего не видим», - отметил политик.
Ранее политолог Дмитрий Орешкин в эфире НСН заявил, что имя победителя на выборах в США сразу после голосования не объявят.
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