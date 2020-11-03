«Враг номер один». «Единая Россия» назвала приемлемого президента США

В США 3 ноября проходят выборы президента и вице-президента страны. Голосование на первом избирательном участке началось сразу после полуночи. Оно стартовало в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.

Борьбу за пост президента США ведут действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент демократ Джозеф Байден.

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов в эфире НСН рассказал, кто из них для России более выгоден.

«Я ничего нового не скажу по сравнению с тем, что сказал наш президент. Для нас тот кандидат будет приемлем, которого выберет американский народ. Мы будем определять взаимодействие, исходя из этой ситуации. Кого выберут американские граждане, с тем и будем работать», - сказал Неверов.