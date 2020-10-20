«Источник раскола». Трампу предрекли поражение на выборах
Живущий в США политолог Николай Злобин рассказал в эфире НСН, с каких "козырей" может зайти кандидат в президенты Джо Байден, а также призвал пока не списывать со счетов сильно отстающего Дональда Трампа.
До выборов президента США остается две недели: они пройдут во вторник, 3 ноября. Кандидаты на пост главы государства - нынешний президент Дональд Трамп и его оппонент, демократ Джо Байден - готовятся к новому раунду дебатов. На этот раз им не позволят перебивать друг друга: микрофон одного из кандидатов будет выключен, пока говорит другой.
Живущий в США политолог Николай Злобин рассказал в эфире НСН о шансах на победу Трампа и Байдена.
«По формальным признакам шансы победить у Байдена высоки. По соцопросам среди американцев, которые решили идти на выборы, 51% готов проголосовать за Байдена. То есть если за Трампа проголосуют все, кто колеблется, то ему все равно не набрать больше половины. По разным опросам Трамп проигрывает от 8% до 18%. С точки зрения исторической ретроспективы, такое отставание не удавалось компенсировать ни одному кандидату в день выборов. Но Трамп отставал и на выборах 2016 года, хотя не так сильно, там было 4-6%, и сумел выиграть. Результаты выборов будут зависеть от нескольких штатов, но сегодня позиции Байдена в целом выглядят более привлекательными», - сказал Злобин.
По его словам, на отставание Трампа сыграли его ошибки во время пандемии коронавируса.
«За Трампа голосует средний американец, «синие воротнички». Им не нужна глобализация, им нужны рабочие места, порядок и покой в собственном городе. Байден будет говорить, что Трамп не справился с пандемией. В начале года ситуация в экономике была очень неплохой, но за эти месяцы она оказалась полуразрушенной, и Трамп ничего не смог сделать. Он стал источником раскола американского общества. То есть у Байдена много аргументов, которые американцы традиционно принимают в расчет», - добавил собеседник НСН.
Он считает, что за оставшиеся две недели сложно ожидать радикального изменения ситуации.
«Дебаты, особенно первые, когда Трамп, по общему мнению проиграл, имели значение. Но теперь многие американцы будут голосовать по почте, многие уже проголосовали, так что уже не имеет особого значения, что будет происходить в оставшиеся две недели. Если не случится какой-то черный лебедь, какая-то катастрофа, вряд ли что-то изменится. Но Трамп боец, он сейчас мотается по стране, встречается с огромным количеством людей, проводит митинги, уговаривает. У него довольно профессиональная команда, так что говорить, что у Трампа нет шансов, нельзя. Если он сможет отыграть 2-3% в каждом колеблющемся штате, то сможет переломить тенденцию и выиграть выборы», - отметил политолог.
В случае избрания Байдена политика США в отношении России сильно не изменится.
«На России никак не отразится, особенно в краткосрочной перспективе. У республиканцев и демократов есть единое представление в отношении России. Разве что при Байдене может снизиться давление США на Китай, и часть этого давления перенесут на Россию. Но при нынешнем уровне давления на Россию это не так существенно», - заключил эксперт.
Отметим, что помимо кандидатов от Республиканской и Демократической партии в выборах президента США участвует представительница Либертарианской партии, профессор Университета Клемсона в Южной Каролине Джоанн Мари Джоргенсен.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+16 319 / сут.
Умерли
24 635+269 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+9 704 / сут.
- Лукашенко поменял тактику в отношении протестующих
- Алиев заявил о переходе под контроль ВС Азербайджана города Зангилан и 24 сел в Карабахе
- Песков: Кремль не принимал решения о сокращении российской армии
- При крушении вертолета в Вологодской области пилот и пассажир погибли
- Мишустин: более 142 млрд рублей направлено на борьбу с COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru