«Источник раскола». Трампу предрекли поражение на выборах

До выборов президента США остается две недели: они пройдут во вторник, 3 ноября. Кандидаты на пост главы государства - нынешний президент Дональд Трамп и его оппонент, демократ Джо Байден - готовятся к новому раунду дебатов. На этот раз им не позволят перебивать друг друга: микрофон одного из кандидатов будет выключен, пока говорит другой.

Живущий в США политолог Николай Злобин рассказал в эфире НСН о шансах на победу Трампа и Байдена.

«По формальным признакам шансы победить у Байдена высоки. По соцопросам среди американцев, которые решили идти на выборы, 51% готов проголосовать за Байдена. То есть если за Трампа проголосуют все, кто колеблется, то ему все равно не набрать больше половины. По разным опросам Трамп проигрывает от 8% до 18%. С точки зрения исторической ретроспективы, такое отставание не удавалось компенсировать ни одному кандидату в день выборов. Но Трамп отставал и на выборах 2016 года, хотя не так сильно, там было 4-6%, и сумел выиграть. Результаты выборов будут зависеть от нескольких штатов, но сегодня позиции Байдена в целом выглядят более привлекательными», - сказал Злобин.

По его словам, на отставание Трампа сыграли его ошибки во время пандемии коронавируса.