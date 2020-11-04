Победу Трампа украдут? На выборах в США пока двоевластие

Выборы в США официально завершились с закрытием избирательных участков на Аляске. Пока кандидат в президенты США от демократов Джо Байден лидирует, но действующий глава государства Дональд Трамп стремительно сокращает отрыв.

По данным телеканала Fox News, к настоящему моменту Байден получает 238 голосов выборщиков, а Трамп - 213. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков.

К завершению голосования оба кандидаты сделали заявления. Так, Трамп обвинил демократов в том, что они «пытаются украсть» у него победу. Он пообещал своих сторонникам, что не позволит этого сделать.

Байден был менее категоричен в суждениях. Кандидат от демократов также заявил, что находится на пути к победе на выборах, но оговорился, что результаты могут быть неизвестны до утра среды и даже позднее.