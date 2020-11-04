Победу Трампа украдут? На выборах в США пока двоевластие
Выборы в США завершились, оба кандидата в президенты объявили себя победителями.
Выборы в США официально завершились с закрытием избирательных участков на Аляске. Пока кандидат в президенты США от демократов Джо Байден лидирует, но действующий глава государства Дональд Трамп стремительно сокращает отрыв.
По данным телеканала Fox News, к настоящему моменту Байден получает 238 голосов выборщиков, а Трамп - 213. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков.
К завершению голосования оба кандидаты сделали заявления. Так, Трамп обвинил демократов в том, что они «пытаются украсть» у него победу. Он пообещал своих сторонникам, что не позволит этого сделать.
Байден был менее категоричен в суждениях. Кандидат от демократов также заявил, что находится на пути к победе на выборах, но оговорился, что результаты могут быть неизвестны до утра среды и даже позднее.
Трамп к настоящему моменту побеждает в ключевых штатах - Техасе, Флориде, Огайо, Индиане, Теннеси и Алабаме.
Дейстующий глава государства также пока лидирует в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине, Мичигане, Северной Каролине и на Аляске. Если Трамп в итоге победит в эти штатах, а также в Неваде, то выиграет выборы.
Байден лидирует в Калифорнии, Вашингтоне, Нью-Йорке и еще в 8 штатах.
В абсолютных цифрах за Байдена проголосовали более 65 миллионов человек, а за Трампа более 63 миллионов, но это не имеет решающего значения. В рамках избирательной системы США важно не число проголосовавших избирателей, а количество выборщиков от конкретных штатов.
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