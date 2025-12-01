Суд арестовал гендиректора музыкального издательства «Джем» Черкасова

Отмечается, что бизнесмену было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Суд арестовал его до 27 января 2026 года.

Источник агентства отметил, что уголовное дело было возбуждено в ноябре прошлого года по факту самоуправства. Затем его объединили в одно производство с делом о покушении на мошенничество.

Другой источник указал, что речь идёт о «незаконных и недобросовестных» действиях Черкасова и аффилированных с ним лиц, которые в 2024 года попытались заблокировать фильм «Руки вверх!» на популярных интернет-платформах.

Ранее экс-участник и сооснователь группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин заявил, что Черкасов не мог продать права на песни коллектива, так как у него их просто не было, а все предоставленные документы являются фальшивыми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

