Суд арестовал гендиректора музыкального издательства «Джем» Черкасова
Суд в Москве арестовал генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что бизнесмену было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Суд арестовал его до 27 января 2026 года.
Источник агентства отметил, что уголовное дело было возбуждено в ноябре прошлого года по факту самоуправства. Затем его объединили в одно производство с делом о покушении на мошенничество.
Другой источник указал, что речь идёт о «незаконных и недобросовестных» действиях Черкасова и аффилированных с ним лиц, которые в 2024 года попытались заблокировать фильм «Руки вверх!» на популярных интернет-платформах.
Ранее экс-участник и сооснователь группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин заявил, что Черкасов не мог продать права на песни коллектива, так как у него их просто не было, а все предоставленные документы являются фальшивыми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
