Россиянам объяснили, почему второй брак стал новой нормой в России
В современном мире брак перестал быть «обязательством навсегда». Об этом «Газете.Ru» заявила главный психолог сервиса twinby Лариса Каравайцева.
По её словам, всё больше людей считают нормальным признать окончание отношений и расстаться «бережно, сохраняя уважение и тёплое отношение к прошлому опыту».
«Часто именно второй союз оказывается более зрелым... На смену качелям «ссоримся – миримся – страдаем» приходит более ровная, но тёплая связь, где важно поддерживать друг друга», — отметила эксперт.
Каравайцева добавила, что идея «на всю жизнь» для многих по-прежнему ценна.
Ранее психолог Валентин Алимов заявил «Радиоточке НСН», что две трети разводов в России происходят потому, что женщины сами уходят от партнёров.
