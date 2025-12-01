Россиянам объяснили, почему второй брак стал новой нормой в России

В современном мире брак перестал быть «обязательством навсегда». Об этом «Газете.Ru» заявила главный психолог сервиса twinby Лариса Каравайцева.

«Борьба с самим собой»: Психолог назвал две главные причины разводов

По её словам, всё больше людей считают нормальным признать окончание отношений и расстаться «бережно, сохраняя уважение и тёплое отношение к прошлому опыту».

«Часто именно второй союз оказывается более зрелым... На смену качелям «ссоримся – миримся – страдаем» приходит более ровная, но тёплая связь, где важно поддерживать друг друга», — отметила эксперт.

Каравайцева добавила, что идея «на всю жизнь» для многих по-прежнему ценна.

Ранее психолог Валентин Алимов заявил «Радиоточке НСН», что две трети разводов в России происходят потому, что женщины сами уходят от партнёров.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:СемьяРазводСвадьба

Горячие новости

Все новости

партнеры