Белоруссия не Россия? Какой выбор сделает Лукашенко

Почти 90% белорусов выступают за союзнические или партнерские отношения с Россией. Это данные исследования было проведено Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО, которые публикует «Ъ».

На вопрос, какие отношения с Россией вы считаете наиболее приемлемыми для Белоруссии, 57,6% ответили «союзнические»; 31,8% — «партнерские»; 10,2% — «нейтральные». 0,2% опрошенных считают, что отношения двух стран должны быть «враждебными». Каждый пятый опрошенный житель Белоруссии сообщил, что бывает в России несколько раз в год.

При этом больше половины опроса не заметили никакого «целенаправленного влияния» России на последнюю избирательную кампанию в Белоруссии.

Газета The Wall Street Journal написала, что страны Запада опасаются перспективы объединения России и Белоруссии в рамках договора о Союзном государстве. В частности, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о попытке Москвы оказать давление на Минск.

Член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белоруссистики МГУ Богдан Беспалько в эфире НСН отметил, что экономическая связь двух близких государств сильнее, чем представляется Западу, а вот политическая – под вопросом.

«Основа привязки Белоруссии к РФ именно экономическая. Россия поставляет миллионы тонн нефти, которые сейчас пополнили золотовалютные резервы Белоруссии. Стратегическая цель одна – вывести Белоруссию из состава союзников России. А тактические подходы могут отличаться в силу возможностей или других особенностей. Я убежден, что Лукашенко свой выбор уже сделал». – считает эксперт.