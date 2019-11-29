Белоруссия не Россия? Какой выбор сделает Лукашенко
Белорусские и российские политологи в эфире НСН говорят о безусловно крепкой экономические связи двух стран, но на политическую составляющую смотрят по-разному.
Почти 90% белорусов выступают за союзнические или партнерские отношения с Россией. Это данные исследования было проведено Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО, которые публикует «Ъ».
На вопрос, какие отношения с Россией вы считаете наиболее приемлемыми для Белоруссии, 57,6% ответили «союзнические»; 31,8% — «партнерские»; 10,2% — «нейтральные». 0,2% опрошенных считают, что отношения двух стран должны быть «враждебными». Каждый пятый опрошенный житель Белоруссии сообщил, что бывает в России несколько раз в год.
При этом больше половины опроса не заметили никакого «целенаправленного влияния» России на последнюю избирательную кампанию в Белоруссии.
Газета The Wall Street Journal написала, что страны Запада опасаются перспективы объединения России и Белоруссии в рамках договора о Союзном государстве. В частности, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о попытке Москвы оказать давление на Минск.
Член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белоруссистики МГУ Богдан Беспалько в эфире НСН отметил, что экономическая связь двух близких государств сильнее, чем представляется Западу, а вот политическая – под вопросом.
«Основа привязки Белоруссии к РФ именно экономическая. Россия поставляет миллионы тонн нефти, которые сейчас пополнили золотовалютные резервы Белоруссии. Стратегическая цель одна – вывести Белоруссию из состава союзников России. А тактические подходы могут отличаться в силу возможностей или других особенностей. Я убежден, что Лукашенко свой выбор уже сделал». – считает эксперт.
Сам же президент Белоруссии усомнился в целесообрaзности союзa с Россией в ситуaции с постоянным выдвижением «новых условий» от Москвы.
«Ни один документ мною не будет утвержден и подписaн, если он будет противоречить конституции и фундaментaльным принципaм жизни нaшего обществa. A сaмые глaвные принципы — это суверенитет, незaвисимость нaшего госудaрствa», — скaзaл Лукaшенко. Тaкже он подчеркнул, что Белоруссия «не нaхлебницa и не хочет ею быть».
Однако политолог Александр Зимовский в эфире НСН напомнил, что Минск никто не принуждает подписывать «дорожные карты» по созданию союзного государства с Россией. Он убежден, что «сиюминутная» позиция белорусского президента Александра Лукашенко не изменит характера взаимоотношений между Москвой и Минском.
Эксперты же полагают, что играть в долгую на отказ от союзного государства Белоруссия позволить себе не может. Она за 25 лет настолько вросла в структуру союзного государства, что любые поползновения к выходу незамедлительно приведут к обрушению действующей политической системы в стране.
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