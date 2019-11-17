Политолог: Лукашенко снова балансирует между Россией и Западом
Белорусский политолог Александр Зимовский назвал причины, по которым Минск не откажется от союзного договора с Москвой.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вырaзил сомнения в целесообрaзности союзa с Россией в ситуaции с постоянным выдвижением «новых условий» от Москвы.
«Ни один документ мною не будет утвержден и подписaн, если он будет противоречить конституции и фундaментaльным принципaм жизни нaшего обществa. A сaмые глaвные принципы — это суверенитет, незaвисимость нaшего госудaрствa», — скaзaл Лукaшенко. Тaкже он подчеркнул, что Белоруссия «не нaхлебницa и не хочет ею быть».
По его словaм, он доносил свою позицию российскому коллеге Владимиру Путину. «Мы с ним друзья, я ему открыто могу это скaзaть, дa еще похлеще», — подчеркнул он.
Бывший член парламента Белоруссии, политолог Александр Зимовский в эфире НСН напомнил, что Минск никто не принуждает подписывать «дорожные карты» по созданию союзного государства с Россией. Он убежден, что «сиюминутная» позиция белорусского президента Александра Лукашенко не изменит характера взаимоотношений между Москвой и Минском.
«Позиция Лукашенко тактическая, исключительно сиюминутная. Остается немногим меньше месяца до встречи 8 декабря, когда президенты двух стран должны будут рассматривать подготовленные правительством бумаги, которые принято называть дорожной картой нового союзного государства. Но документы не носят директивный характер. Хочешь - подписывай, хочешь – не подписывай. От этого отношения между нашими странами не изменятся. Продолжает действовать ранее подписанный Договор о создании союзного государства в том виде, в котором существует», - отметил эксперт.
Александр Зимовский считает, что Белоруссия не может стать экономически независимой от России.
«Говорить, что кто-то что-то заставляет покупать, а Беларусь не имеет паритетного торгового баланса, наверное, не стоит. Общеизвестно, что Белоруссия ежегодно закупает в России примерно на 9 млрд. долларов нефти и нефтепродуктов - товаров, которые являются жизненно необходимыми, чтобы работала промышленность, сельское хозяйство страны и так далее. Даже если документы не будут подписаны, белорусы все равно продолжат покупать российские сырьевые и углеводородные товары в прежних объемах. Тем более, что часть закупаемой в России продукции Беларусь перепродает на Запад. При этом она не в состоянии произвести собственных товаров почти на 10 млрд. долларов, чтобы продать их в Россию и перекрыть дисбаланс», - заявил собеседник НСН.
Белорусский политолог назвал и другую причину, по которой Минску нецелесообразно выходить из союзнического договора с Москвой.
«Играть в долгую на отказ от союзного государства Белоруссия позволить себе не может. Она за 25 лет настолько вросла в структуру союзного государства, что любые поползновения к выходу незамедлительно приведут к обрушению действующей политической системы в стране. Думаю, президент Лукашенко хорошо это понимает, и его новые высказывания – это попытка уравновесить рыночные отношения. С одной стороны, он предлагает себя России, с другой - Западу», - сказал Александр Зимовский.
Ранее белорусский политолог Юрий Шевцов в интервью НСН объяснил, что разъединяет Минск и Москву.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Военный эксперт раскритиковал сделку России и Саудовской Аравии по С-400
- СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
- Политолог: Лукашенко снова балансирует между Россией и Западом
- В России готовы к новым провокациям в Керченском проливе
- Лукашенко отказался от союза с Россией по «новым условиям»