Эксперт: Лукашенко давно сделал выбор в пользу Запада

Страны Запада опасаются перспективы объединения России и Белоруссии в рамках договора о Союзном государстве, пишет газета The Wall Street Journal. В частности, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о попытке Москвы оказать давление на Минск. «Настало время для ЕС, для Польши и для других стран поддержать их суверенитет», — подчеркнул глава ведомства. Отмечается, что укрепление Союзного государства приведет к изменению баланса сил в Европе.

В то же время, по словам бывшего помощника министра обороны США Александра Вершбоу, западные политики уверены в том, что Белоруссия выберет такой же курс на сближение с ЕС, как Украина или Грузия. Он призвал проявлять осторожность при контактах с Минском, поскольку слишком тесная связь с этим государством приведет к обратным результатам и жесткой реакции России.

Член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белоруссистики МГУ Богдан Беспалько в эфире НСН рассказал об экономической привязке Белоруссии к России, которую не в состоянии предложить страны Восточной Европы.

«Польша – это не США. Польша может себе позволить раздавать карты поляка гражданам Белоруссии. За последнее время было выдано порядка 130 тысяч карт, которые позволяют легко получить польское гражданство. Но Польша не может влиять на решение крупных финансовых организаций, которые могли бы выделить кредит Белоруссии. А основа привязки Белоруссии к РФ именно экономическая. Россия поставляет миллионы тонн нефти, которые сейчас пополнили золотовалютные резервы Белоруссии. Россия предоставляет свой рынок сбыта, дешевый газ. Польша предложить это просто не в состоянии. Для американцев эти вопросы по плечу, но они не хотят этим заниматься. Я думаю, будет осторожная поддержка Лукашенко в его стремлении на Запад, чтобы он пока что постепенно переставал быть союзником России и выводил Белоруссию де-факто из Союзного государства. А впоследствии в какой-нибудь удобный момент уже не будет иметь большого значения, обрушилась ли экономика в Белоруссии или нет, ее просто выведут из-под влияния России. В этом и заключается вся стратегия», - объяснил он.