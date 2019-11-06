Эксперт: Лукашенко давно сделал выбор в пользу Запада
Член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям в эфире НСН дал свой прогноз касаемо внешнеполитических настроений белорусского лидера.
Страны Запада опасаются перспективы объединения России и Белоруссии в рамках договора о Союзном государстве, пишет газета The Wall Street Journal. В частности, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о попытке Москвы оказать давление на Минск. «Настало время для ЕС, для Польши и для других стран поддержать их суверенитет», — подчеркнул глава ведомства. Отмечается, что укрепление Союзного государства приведет к изменению баланса сил в Европе.
В то же время, по словам бывшего помощника министра обороны США Александра Вершбоу, западные политики уверены в том, что Белоруссия выберет такой же курс на сближение с ЕС, как Украина или Грузия. Он призвал проявлять осторожность при контактах с Минском, поскольку слишком тесная связь с этим государством приведет к обратным результатам и жесткой реакции России.
Член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белоруссистики МГУ Богдан Беспалько в эфире НСН рассказал об экономической привязке Белоруссии к России, которую не в состоянии предложить страны Восточной Европы.
«Польша – это не США. Польша может себе позволить раздавать карты поляка гражданам Белоруссии. За последнее время было выдано порядка 130 тысяч карт, которые позволяют легко получить польское гражданство. Но Польша не может влиять на решение крупных финансовых организаций, которые могли бы выделить кредит Белоруссии. А основа привязки Белоруссии к РФ именно экономическая. Россия поставляет миллионы тонн нефти, которые сейчас пополнили золотовалютные резервы Белоруссии. Россия предоставляет свой рынок сбыта, дешевый газ. Польша предложить это просто не в состоянии. Для американцев эти вопросы по плечу, но они не хотят этим заниматься. Я думаю, будет осторожная поддержка Лукашенко в его стремлении на Запад, чтобы он пока что постепенно переставал быть союзником России и выводил Белоруссию де-факто из Союзного государства. А впоследствии в какой-нибудь удобный момент уже не будет иметь большого значения, обрушилась ли экономика в Белоруссии или нет, ее просто выведут из-под влияния России. В этом и заключается вся стратегия», - объяснил он.
Собеседник НСН выразил уверенность, что Западу нужен не Лукашенко, а отдаление Белоруссии от РФ.
«Здесь вопрос заключается не в стратегии, а в тактике. Стратегическая цель одна – вывести Белоруссию из состава союзников России. А тактические подходы могут отличаться в силу возможностей или других особенностей. Я убежден, что Лукашенко свой выбор уже сделал. Он ставит Россию перед выбором – как быстро он уйдет. По сути, он просто требует какие-то материальные ресурсы в обмен на то, что он будет уходить на Запад медленно. Единственное, что сам Лукашенко на Западе не очень нужен, и когда Запад будет в полной власти управлять процессами на территории Белоруссии, там к власти приведут абсолютно послушных, лояльных и идеологически родственных политиков новой элиты», - добавил он.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что, посещая Австрию и Латвию, он «прорубит окно в Европу». Вспоминая о санкциях, введенных Западом против Минска, Лукашенко отметил, что Белоруссия вынуждена на новом уровне, в новые времена «прорубать эти окна и выстраивать дороги».
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Помимо создания единого политического, валютного и военного пространства, документ предполагает унификацию законодательства.
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