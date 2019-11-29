Шушкевич: Союзное государство с Россией нужно только бестолковому деспоту Лукашенко

«Не верю я опросам. Я знаю настроения тех кругов, с кем общаюсь. У нас нет тех, кто бы плохо относился к России и те самые 0,2 процента желающих вражды тому подтверждение. Иногда дорвавшиеся до власти говорили, что они – главные враги России. Так иногда бывает и с Лукашенко, потому что более бестолкового человека по отношению с Россией, я не знаю. Те, кто хочет, чтобы Белоруссия была частью России, это такие "имперчики", одобряющие имперские поступки российского руководства. И их, к сожалению, много. Они хотят, чтобы Беларусь была колонией. Они не знают языка, не знают истории. Считаю, что у нас должны быть отношения независимых государств, а углубленная интеграция, называемая Союзным государством, это политические выверты, нацеленные на сохранения деспотической власти Лукашенко», - признался бывший политик.

8 декабря исполняется 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве. Идея Союза, вплоть до мягкой федерации, принадлежала президенту Белоруссии Александру Лукашенко. В Союзе предполагается унификация законодательства, единый парламент, кабинет министров и другие органы верховной власти, символика.