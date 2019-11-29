Шушкевич: Союзное государство с Россией нужно только бестолковому деспоту Лукашенко
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН раскритиковал тех, кто стремиться к тому, чтобы Белоруссия стала «российской колонией».
Почти 90% белорусов выступают за союзнические или партнерские отношения с Россией. Это данные исследования было проведено Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО, которые публикует «Ъ».
На вопрос, какие отношения с Россией вы считаете наиболее приемлемыми для Белоруссии, 57,6% ответили «союзнические»; 31,8% — «партнерские»; 10,2% — «нейтральные». 0,2% опрошенных считают, что отношения двух стран должны быть «враждебными». Каждый пятый опрошенный житель Белоруссии сообщил, что бывает в России несколько раз в год.
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН назвал действующего президента страны Александра Лукашенко «бестолковым» из-за его антироссийских высказываний.
«Не верю я опросам. Я знаю настроения тех кругов, с кем общаюсь. У нас нет тех, кто бы плохо относился к России и те самые 0,2 процента желающих вражды тому подтверждение. Иногда дорвавшиеся до власти говорили, что они – главные враги России. Так иногда бывает и с Лукашенко, потому что более бестолкового человека по отношению с Россией, я не знаю. Те, кто хочет, чтобы Белоруссия была частью России, это такие "имперчики", одобряющие имперские поступки российского руководства. И их, к сожалению, много. Они хотят, чтобы Беларусь была колонией. Они не знают языка, не знают истории. Считаю, что у нас должны быть отношения независимых государств, а углубленная интеграция, называемая Союзным государством, это политические выверты, нацеленные на сохранения деспотической власти Лукашенко», - признался бывший политик.
8 декабря исполняется 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве. Идея Союза, вплоть до мягкой федерации, принадлежала президенту Белоруссии Александру Лукашенко. В Союзе предполагается унификация законодательства, единый парламент, кабинет министров и другие органы верховной власти, символика.
«Люди не знают, что такое Союзное государство! Им до лампочки. Это синекура для бездельников, которым нужна хорошая должность. Нет ни одного совместно проделанного проекта»
Несмотря на все громче раздающуюся критику Союзного государства, с конца 2018 года Белоруссия и Россия ведут переговоры по вопросу о дальнейшей интеграции двух стран. Сейчас идет согласование дорожных карт. Стороны согласовали 21 из 31 предполагаемых. При этом «чувствительные» для Белоруссии нефтегазовые вопросы планируется передать на решение президентам Александру Лукашенко и Владимиру Путину.
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