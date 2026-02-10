«Вопрос в том, как продвинуть мирный процесс на следующий, более качественный этап, как удержать премьер-министра в хорошем положении, чтобы он мог сосредоточиться на будущем. Я знаю, что скоро выборы. И если моя поддержка что-то значит, то она у него есть. Это тот человек, который способен построить долгосрочное партнерство», - заключил он.

МАРШРУТ ТРАМПА

При этом, согласно официальным сообщениям из Белого дома, главным пунктом повестки поездки Вэнса в Закавказье станет проект TRIPP «маршрут Трампа» из Азербайджана в Турцию.

«Проект TRIPP принесет кардинальную трансформацию в этот регион, откроется новый мир для международной торговли, транзита и потоков энергии. Это обеспечит беспрецедентную связь между Арменией и соседними странами», - сказал Вэнс на встрече с Пашиняном.

Пашинян ответил, что проект TRIPP, "кроме серьезных дивидендов мира, будет иметь региональное и глобальное значение, развивая беспрепятственную коммуникацию с Запада на Восток".

Ереван и Вашингтон в рамках проекта транспортного коридора «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity — TRIPP) создадут совместную компанию TRIPP Development, сообщил ранее Госдеп США и МИД Армении.

При этом ранее Армения обратилась к России за помощью в решении вопроса восстановления участков железных дорог из Армении к границам Азербайджана и Турции. Об этом 15 января сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, он уже обсудил эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным, а также на уровне правительств двух государств.

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну важно втянуть Россию в работы по восстановлению участков железных дорог из Армении к границам Азербайджана и Турции, которые затем соединятся с «коридором Трампа», чтобы «перевести стрелки» на случай критики, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Это произошло после заявлений о содержании договоренностей по прокладке «коридора Трампа», частично раскрыты договоренности США и Армении. Из них следует, что 76% компании, которая будет получать прибыль от транзита по этому коридору, будет принадлежать США, 24% - Армении. Никто другой в этом участвовать не может. Россия может быть привлечена к каким-то функциям, но никак не может быть в числе учредителей и акционеров этой компании. После этого Пашинян озаботился, чтобы сделать некий жест, снять критику, что он игнорирует интересы России», - отметил он.

Армения хочет «перевести стрелки» на Россию, интересы Москвы ее не интересуют, предупредил Затулин.