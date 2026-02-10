США пообещали Армении миллиарды долларов за сокращение связей с Россией
США планируют вложить $9 млрд в развитие ядерной энергетики Армении. СМИ уверены, что Вашингтон хочет усилить свое влияние в регионе, снизив зависимость страны от России.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с супругой и детьми прибыл с визитом в Армению 9 февраля. Он провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Американский лидер Дональд Трамп, анонсируя визит Вэнса, сообщал, что основной целью его поездки станет продолжение мирных усилий в регионе и укрепление стратегического партнерства. Примечательно, что сразу после Вэнс отправится с визитом в Азербайджан.
Журналист британского издания Guardian восхитился армянским ковром, который был расстелен перед самолетом Вэнса, но этот жест стал не самым широким на встрече представителей двух стран.
О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ
После встречи лидеры страны выступили с заявлениями, раскрыв некоторые итоги договоренностей. Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения приобрела у США разведывательные беспилотные летательные аппараты модели V-BAT. Он отметил, что «это существенно усилить оборонные способности страны».
Вице-президент США Джей Ди Вэнс добавил, что США продали своему «доброму другу» Армении беспилотники на 11 миллионов долларов.
Также сообщается, что Пашинян и Вэнс подписали соглашение о сотрудничестве стран в сфере мирного использования ядерной энергии, сообщает агентство «Арменпресс».
«Это соглашение откроет новую страницу в углублении энергетического партнерства между Арменией и США и будет способствовать диверсификации энергетических ресурсов Армении за счет внедрения безопасных и инновационных технологий», - прокомментировал Пашинян.
При этом Bloomberg уточняет, что Вэнс подписал в соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве с Арменией, пообещав до $9 млрд инвестиций с учетом сокращение зависимости страны от России в энергетике. Отмечается, что для Вашингтона этот договор стал стратегически выгодным.
Договор предусматривает экспорт ядерных технологий и топлива США в Армению. Американские компании в таком случае открывают для себя участвовать при строительстве новой АЭС. Сейчас Армянская АЭС при поддержке РФ продлевает срок службы до 2036 года, при этом, вероятно, США предложат Армении построить и новый объект.
СМИ называют этот договор одним из ключевых в стратегическом плане Вашингтона утвердиться на Южном Кавказе.
Вишенкой на торте дружественных переговоров стала поддержка Вэнса, которую он выразил Пашиняну в связи с предстоящими в июне парламентскими выборами в Армении.
«Вопрос в том, как продвинуть мирный процесс на следующий, более качественный этап, как удержать премьер-министра в хорошем положении, чтобы он мог сосредоточиться на будущем. Я знаю, что скоро выборы. И если моя поддержка что-то значит, то она у него есть. Это тот человек, который способен построить долгосрочное партнерство», - заключил он.
МАРШРУТ ТРАМПА
При этом, согласно официальным сообщениям из Белого дома, главным пунктом повестки поездки Вэнса в Закавказье станет проект TRIPP «маршрут Трампа» из Азербайджана в Турцию.
«Проект TRIPP принесет кардинальную трансформацию в этот регион, откроется новый мир для международной торговли, транзита и потоков энергии. Это обеспечит беспрецедентную связь между Арменией и соседними странами», - сказал Вэнс на встрече с Пашиняном.
Пашинян ответил, что проект TRIPP, "кроме серьезных дивидендов мира, будет иметь региональное и глобальное значение, развивая беспрепятственную коммуникацию с Запада на Восток".
Ереван и Вашингтон в рамках проекта транспортного коридора «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity — TRIPP) создадут совместную компанию TRIPP Development, сообщил ранее Госдеп США и МИД Армении.
При этом ранее Армения обратилась к России за помощью в решении вопроса восстановления участков железных дорог из Армении к границам Азербайджана и Турции. Об этом 15 января сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, он уже обсудил эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным, а также на уровне правительств двух государств.
Премьер-министру Армении Николу Пашиняну важно втянуть Россию в работы по восстановлению участков железных дорог из Армении к границам Азербайджана и Турции, которые затем соединятся с «коридором Трампа», чтобы «перевести стрелки» на случай критики, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Это произошло после заявлений о содержании договоренностей по прокладке «коридора Трампа», частично раскрыты договоренности США и Армении. Из них следует, что 76% компании, которая будет получать прибыль от транзита по этому коридору, будет принадлежать США, 24% - Армении. Никто другой в этом участвовать не может. Россия может быть привлечена к каким-то функциям, но никак не может быть в числе учредителей и акционеров этой компании. После этого Пашинян озаботился, чтобы сделать некий жест, снять критику, что он игнорирует интересы России», - отметил он.
Армения хочет «перевести стрелки» на Россию, интересы Москвы ее не интересуют, предупредил Затулин.
«Речь идет об участках, примыкающих к Азербайджану и Турции. Пашиняну важно втянуть Россию в эти работы, чтобы потом везде говорить, что Россия сама в этом участвует. Грубо говоря, перевести стрелки на Россию. Это примерно то же самое, чтобы было с нашим миротворческим контингентом, который сначала пригласили в Карабах, а потом фактически проигнорировали его присутствие. Нам надо просто понимать, что Пашинян действует не в наших интересах, он поставил на союз и дружбу с Западом. Его предложения надо много раз анализировать, чтобы не было никакого подвоха», - заключил собеседник НСН.
«Маршрут Трампа» соединит западную часть Азербайджана с Нахичеванью, отделенной от республики территорией самой южной, Сюникской области Армении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
