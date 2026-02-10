США пообещали Армении миллиарды долларов за сокращение связей с Россией

США планируют вложить $9 млрд в развитие ядерной энергетики Армении. СМИ уверены, что Вашингтон хочет усилить свое влияние в регионе, снизив зависимость страны от России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с супругой и детьми прибыл с визитом в Армению 9 февраля. Он провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Американский лидер Дональд Трамп, анонсируя визит Вэнса, сообщал, что основной целью его поездки станет продолжение мирных усилий в регионе и укрепление стратегического партнерства. Примечательно, что сразу после Вэнс отправится с визитом в Азербайджан.

Журналист британского издания Guardian восхитился армянским ковром, который был расстелен перед самолетом Вэнса, но этот жест стал не самым широким на встрече представителей двух стран.

Пашинян заявил, что Армения тесно взаимодействует с Россией

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ

После встречи лидеры страны выступили с заявлениями, раскрыв некоторые итоги договоренностей. Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения приобрела у США разведывательные беспилотные летательные аппараты модели V-BAT. Он отметил, что «это существенно усилить оборонные способности страны».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс добавил, что США продали своему «доброму другу» Армении беспилотники на 11 миллионов долларов.

Также сообщается, что Пашинян и Вэнс подписали соглашение о сотрудничестве стран в сфере мирного использования ядерной энергии, сообщает агентство «Арменпресс».

«Это соглашение откроет новую страницу в углублении энергетического партнерства между Арменией и США и будет способствовать диверсификации энергетических ресурсов Армении за счет внедрения безопасных и инновационных технологий», - прокомментировал Пашинян.

При этом Bloomberg уточняет, что Вэнс подписал в соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве с Арменией, пообещав до $9 млрд инвестиций с учетом сокращение зависимости страны от России в энергетике. Отмечается, что для Вашингтона этот договор стал стратегически выгодным.

Договор предусматривает экспорт ядерных технологий и топлива США в Армению. Американские компании в таком случае открывают для себя участвовать при строительстве новой АЭС. Сейчас Армянская АЭС при поддержке РФ продлевает срок службы до 2036 года, при этом, вероятно, США предложат Армении построить и новый объект.

СМИ называют этот договор одним из ключевых в стратегическом плане Вашингтона утвердиться на Южном Кавказе.

Вишенкой на торте дружественных переговоров стала поддержка Вэнса, которую он выразил Пашиняну в связи с предстоящими в июне парламентскими выборами в Армении.

Затулин объяснил, зачем Пашинян втягивает Россию в «коридор Трампа»

«Вопрос в том, как продвинуть мирный процесс на следующий, более качественный этап, как удержать премьер-министра в хорошем положении, чтобы он мог сосредоточиться на будущем. Я знаю, что скоро выборы. И если моя поддержка что-то значит, то она у него есть. Это тот человек, который способен построить долгосрочное партнерство», - заключил он.

МАРШРУТ ТРАМПА

При этом, согласно официальным сообщениям из Белого дома, главным пунктом повестки поездки Вэнса в Закавказье станет проект TRIPP «маршрут Трампа» из Азербайджана в Турцию.

«Проект TRIPP принесет кардинальную трансформацию в этот регион, откроется новый мир для международной торговли, транзита и потоков энергии. Это обеспечит беспрецедентную связь между Арменией и соседними странами», - сказал Вэнс на встрече с Пашиняном.

Пашинян ответил, что проект TRIPP, "кроме серьезных дивидендов мира, будет иметь региональное и глобальное значение, развивая беспрепятственную коммуникацию с Запада на Восток".

Ереван и Вашингтон в рамках проекта транспортного коридора «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity — TRIPP) создадут совместную компанию TRIPP Development, сообщил ранее Госдеп США и МИД Армении.

При этом ранее Армения обратилась к России за помощью в решении вопроса восстановления участков железных дорог из Армении к границам Азербайджана и Турции. Об этом 15 января сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, он уже обсудил эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным, а также на уровне правительств двух государств.

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну важно втянуть Россию в работы по восстановлению участков железных дорог из Армении к границам Азербайджана и Турции, которые затем соединятся с «коридором Трампа», чтобы «перевести стрелки» на случай критики, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Это произошло после заявлений о содержании договоренностей по прокладке «коридора Трампа», частично раскрыты договоренности США и Армении. Из них следует, что 76% компании, которая будет получать прибыль от транзита по этому коридору, будет принадлежать США, 24% - Армении. Никто другой в этом участвовать не может. Россия может быть привлечена к каким-то функциям, но никак не может быть в числе учредителей и акционеров этой компании. После этого Пашинян озаботился, чтобы сделать некий жест, снять критику, что он игнорирует интересы России», - отметил он.

Армения хочет «перевести стрелки» на Россию, интересы Москвы ее не интересуют, предупредил Затулин.

«Кинули замануху»: Почему Армения не сможет отказаться от торговли с Россией

«Речь идет об участках, примыкающих к Азербайджану и Турции. Пашиняну важно втянуть Россию в эти работы, чтобы потом везде говорить, что Россия сама в этом участвует. Грубо говоря, перевести стрелки на Россию. Это примерно то же самое, чтобы было с нашим миротворческим контингентом, который сначала пригласили в Карабах, а потом фактически проигнорировали его присутствие. Нам надо просто понимать, что Пашинян действует не в наших интересах, он поставил на союз и дружбу с Западом. Его предложения надо много раз анализировать, чтобы не было никакого подвоха», - заключил собеседник НСН.

«Маршрут Трампа» соединит западную часть Азербайджана с Нахичеванью, отделенной от республики территорией самой южной, Сюникской области Армении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СШАДональд ТрампНикол ПашинянАрмения

Горячие новости

Все новости

партнеры