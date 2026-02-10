Над тремя регионами России сбили шесть украинских БПЛА

Шесть украинских беспилотников самолетного типа ликвидировали над территорией России за прошедшую ночь. Об этом сообщает Минобороны.

«С 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов», - заявили в ведомстве.

Военные сбили три БПЛА в Белгородской области, два - в Астраханской, еще один - в Курской.

Ранее ПВО уничтожила 69 украинских дронов в восьми российских регионах, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
