Затулин объяснил, зачем Пашинян втягивает Россию в «коридор Трампа»
Константин Затулин заявил НСН, что Пашинян хочет сделать некий жест, снять критику на тему того, что он игнорирует интересы Москвы.
Премьер-министру Армении Николу Пашиняну важно втянуть Россию в работы по восстановлению участков железных дорог из Армении к границам Азербайджана и Турции, которые затем соединятся с «коридором Трампа», чтобы «перевести стрелки» на случай критики, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Армения обратилась к России за помощью в решении вопроса восстановления участков железных дорог из Армении к границам Азербайджана и Турции. Об этом 15 января сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, он уже обсудил эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным, а также на уровне правительств двух государств. Затулин увидел в этом подвох.
«Это произошло после заявлений, которые прошли три дня назад, о содержании договоренностей по прокладке «коридора Трампа», частично раскрыты договоренности США и Армении. Из них следует, что 76% компании, которая будет получать прибыль от транзита по этому коридору, будет принадлежать США, 24% - Армении. Никто другой в этом участвовать не может. Россия может быть привлечена к каким-то функциям, но никак не может быть в числе учредителей и акционеров этой компании. После этого Пашинян озаботился, чтобы сделать некий жест, снять критику, что он игнорирует интересы России», - отметил он.
Армения хочет «перевести стрелки» на Россию, интересы Москвы ее не интересуют, предупредил Затулин.
«Речь идет об участках, примыкающих к Азербайджану и Турции. Пашиняну важно втянуть Россию в эти работы, чтобы потом везде говорить, что Россия сама в этом участвует. Грубо говоря, перевести стрелки на Россию. Это примерно то же самое, чтобы было с нашим миротворческим контингентом, который сначала пригласили в Карабах, а потом фактически проигнорировали его присутствие. Нам надо просто понимать, что Пашинян действует не в наших интересах, он поставил на союз и дружбу с Западом. Его предложения надо много раз анализировать, чтобы не было никакого подвоха», - заключил собеседник НСН.
Ереван и Вашингтон в рамках проекта транспортного коридора «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity — TRIPP) создадут совместную компанию TRIPP Development, сообщил ранее Госдеп США и МИД Армении, переадет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Маршрут Трампа» соединит западную часть Азербайджана с Нахичеванью, отделенной от республики территорией самой южной, Сюникской области Армении.
