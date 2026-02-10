Мексика приостановила поставки нефти на Кубу
Мексика прекратила поставки нефти на Кубу из-за угрозы введения торговых пошлин США. Об этом сообщила на пресс-конференции президент страны Клаудия Шейнбаум.
«Отправка в данный момент приостановлена, мы стремимся избежать негативных последствий для Мексики», - заявила политик.
Как отметила Шейнбаум, США опубликовали указ о введении пошлин для государств, поставляющих топливо на Кубу. Мехико ведет дипломатическую работу, чтобы найти способ поддержать остров и не подпасть под ограничения.
Президент Мексики призвала Вашингтон отменить «несправедливые по отношению к кубинскому народу» рестрикции. Также Шейнбаум отметила что Мехико не будет отказываться от гуманитарной поддержки Кубы.
Ранее отношения США и Кубы обострились, Вашингтон рассматривает возможную нефтяную блокаду острова, а Гавана готовится к возможному нападению со стороны Соединенных Штатов, пишет Ura.ru.
