Неподалеку от Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 4,8
Землетрясение произошло неподалеку от Новороссийска. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
«В ЕДДС от мониторинговых центров поступила информация о подземных толчках. Они зафиксированы на отдалении около 30 км... под землей», - написал градоначальник в Telegram-канале.
Сейсмособытие произошло на глубине более 20 км. Толчки не нанесли повреждений инфраструктуре Новороссийска.
Позднее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в Краснодарском крае в 35 километрах северо-западнее Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 4,8. Сейсмособытие зарегистрировали в 23.21 UTC (02.21 мск). Очаг землетрясения располагался залегал на глубине 10 км.
Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,5, пишет Ura.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru