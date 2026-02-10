Неподалеку от Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение произошло неподалеку от Новороссийска. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

«В ЕДДС от мониторинговых центров поступила информация о подземных толчках. Они зафиксированы на отдалении около 30 км... под землей», - написал градоначальник в Telegram-канале.

Сейсмособытие произошло на глубине более 20 км. Толчки не нанесли повреждений инфраструктуре Новороссийска.

Позднее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в Краснодарском крае в 35 километрах северо-западнее Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 4,8. Сейсмособытие зарегистрировали в 23.21 UTC (02.21 мск). Очаг землетрясения располагался залегал на глубине 10 км.

Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,5, пишет Ura.ru.


