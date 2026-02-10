Умер адвокат Генрих Падва
Адвокат, заслуженный юрист России Генрих Падва умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщил его коллега Максим Пашков в своем Telegram-канале.
«У нас... большое горе… Генрих Павлович Падва. 20.02.1931-09.02.2026», - написал Пашков.
Генрих Падва родился в Москве, в 1953 году окончил Московский юридический институт и по распределению начал адвокатскую практику в Калининской (ныне Тверской) области. Позднее юрист занимал посты директора НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов, вице-президента Союза адвокатов СССР и Международного союза (содружества) адвокатов, стал одним из учредителей и управляющим партнером бюро «Падва и партнеры».
Адвокат защищал интересы криминального авторитета Вячеслава Иванькова («Япончика»), актера Владислава Галкина, бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова, бизнесмена Алишера Усманова и других известных лиц и крупных компаний. Благодаря Падве в России была отменена смертная казнь, по жалобе юриста меру наказания признали неконституционной, пишет Ura.ru.
