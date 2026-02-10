В промзоне Екатеринбурга возник пожар на площади 900 «квадратов»
Ангар загорелся в промзоне Екатеринбурга. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Пожарно-спасательные подразделения на месте установили, что возгорание произошло в металлическом ангаре, где располагалось производство по металлообработке.
«Под воздействием высоких температур произошло частичное обрушение кровли ангара. Благодаря оперативным и слаженным действиям подразделений пожарной охраны удалось локализовать возгорание на площади 900 кв. метров», - отметили в МЧС.
Данных о пострадавших не поступало.
Специалисты проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. К работам привлечены 38 человек и 13 единиц техники.
Ранее пожар произошел в складском помещении на Можайском шоссе в Одинцовском городском округе, огонь локализовали на площади 1800 «квадратов», пишет 360.ru.
