В промзоне Екатеринбурга возник пожар на площади 900 «квадратов»

Ангар загорелся в промзоне Екатеринбурга. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожарно-спасательные подразделения на месте установили, что возгорание произошло в металлическом ангаре, где располагалось производство по металлообработке.

«Под воздействием высоких температур произошло частичное обрушение кровли ангара. Благодаря оперативным и слаженным действиям подразделений пожарной охраны удалось локализовать возгорание на площади 900 кв. метров», - отметили в МЧС.

Данных о пострадавших не поступало.

Специалисты проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. К работам привлечены 38 человек и 13 единиц техники.

