Пашинян заявил, что Армения тесно взаимодействует с Россией
Армения взаимодействует с Россией и развивает отношения с Москвой по всем направлениям. Об этом заявил на брифинге премьер-министр республики Никол Пашинян.
«Мы очень тесно взаимодействием и с Россией, и с Китаем... Я провел две или три встречи с президентом РФ, мы наши отношения развиваем по всем направлениям», - рассказал политик.
По словам Пашиняна, Ереван хочет взаимодействовать с РФ в вопросе восстановления региональной железнодорожной инфраструктуры и углубить сотрудничество по теме разблокировки коммуникаций.
Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения не будет отказываться от зерна из России в пользу украинской продукции.
