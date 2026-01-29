Пашинян заявил, что Армения тесно взаимодействует с Россией

Армения взаимодействует с Россией и развивает отношения с Москвой по всем направлениям. Об этом заявил на брифинге премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Мы очень тесно взаимодействием и с Россией, и с Китаем... Я провел две или три встречи с президентом РФ, мы наши отношения развиваем по всем направлениям», - рассказал политик.

По словам Пашиняна, Ереван хочет взаимодействовать с РФ в вопросе восстановления региональной железнодорожной инфраструктуры и углубить сотрудничество по теме разблокировки коммуникаций.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения не будет отказываться от зерна из России в пользу украинской продукции.

