На Пхукете россиянин погиб в результате ДТП
Российский турист погиб 9 февраля в результате ДТП на острове Пхукет. Об этом сообщила полиция одноименной провинции Таиланда.
По данным правоохранителей, микроавтобус наехал на туриста в момент, когда тот переходил дорогу вдоль пляжной линии.
«В результате произошедшего... погиб 39-летний гражданин РФ Александр Бондаренко», - указано в сообщении.
Начато расследование обстоятельств гибели мужчины. Известно, что алкоголя в крови водителя не обнаружили.
Ранее в одном из отелей Пхукета массово отравились российские туристы. Как минимум 19 человек пожаловались на боли в животе, тошноту и рвоту, пишет 360.ru.
