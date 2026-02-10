На Пхукете россиянин погиб в результате ДТП

Российский турист погиб 9 февраля в результате ДТП на острове Пхукет. Об этом сообщила полиция одноименной провинции Таиланда.

По данным правоохранителей, микроавтобус наехал на туриста в момент, когда тот переходил дорогу вдоль пляжной линии.

«В результате произошедшего... погиб 39-летний гражданин РФ Александр Бондаренко», - указано в сообщении.

Начато расследование обстоятельств гибели мужчины. Известно, что алкоголя в крови водителя не обнаружили.

Ранее в одном из отелей Пхукета массово отравились российские туристы. Как минимум 19 человек пожаловались на боли в животе, тошноту и рвоту, пишет 360.ru.

