McDonald's зарегистрировала в РФ одноименный товарный знак

Сеть ресторанов McDonald's зарегистрировала одноименный товарный знак в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

По информации ведомства, компания подала заявку на регистрацию товарного знака McDonald's в декабре 2024 года. Решение зарегистрировать бренд было принято в 2026 году.

Знак может использоваться в РФ для продажи продуктов питания, готовых блюд, напитков, игрушек, посуды.

McDonald's приостановила работу в России в марте 2022 года. Позднее компания продала свои российские активы лицензиату Александру Говору. При этом McDonald's в течение 15 лет сохраняет право на выкуп бизнеса на рыночных условиях.

Ранее компания зарегистрировала в России товарный знак с фирменной буквой «M» и слоганом «I’m lovin’ it» («Вот что я люблю»), пишет Ura.ru.

