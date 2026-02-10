Котяков: Комнаты для интровертов вряд ли появятся на предприятиях

Комнаты для интровертов вряд ли появятся в России ближайшее время, однако в стране наблюдается тренд на улучшение условий труда. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков в интервью «Эксперту».

«Понятно, что до комнат интровертов дело вряд ли дойдет в ближайшее время, но тренд на улучшение условий труда заметен», - заявил глава Минтруда.

По словам Котякова, ИТ-компании стимулируют другие на улучшение условий труда, например, в обрабатывающей промышленности идет заметная трансформация. Как отметил министр, на предприятиях улучшаются цеховая медицина, обеспеченность индивидуальными средствами защиты, возвращается организация санаторного лечения. Все чаще компании предлагают страхование для семьи, организовывают отдых детей и предоставляют выплаты при рождении ребенка.

Ранее Котяков заявил, что в ближайшее время ожидать введения четырехдневной рабочей недели в РФ не стоит, пишет Ura.ru.

