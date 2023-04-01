США намерены удвоить военный бюджет после победы России
США собираются наращивать расходы на военные нужды после победы России на Украине. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Председатель объединенного комитета начальников штабов говорит, что, когда Россия победит, мы должны будем удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества России, которые будут накапливаться», — цитирует отставного военного США RT.
Риттер также обратил внимание на то, что в данном контексте использовалось выражение «когда Россия победит», а не «если Россия победит».
По данным эксперта, глава Пентагона Ллойд Остин уже направил обращение к конгрессу США в связи с необходимостью увеличения расходов на военные нужды.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты на следующей неделе могут анонсировать новые меры поддержки Украины. Предполагается, что администрация США объявит об очередном пакете военной помощи в понедельник, 3 апреля. На эти цели планируется выделить $2,6 миллиарда.
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