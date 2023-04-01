США намерены удвоить военный бюджет после победы России

«Председатель объединенного комитета начальников штабов говорит, что, когда Россия победит, мы должны будем удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества России, которые будут накапливаться», — цитирует отставного военного США RT.

Риттер также обратил внимание на то, что в данном контексте использовалось выражение «когда Россия победит», а не «если Россия победит».

По данным эксперта, глава Пентагона Ллойд Остин уже направил обращение к конгрессу США в связи с необходимостью увеличения расходов на военные нужды.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты на следующей неделе могут анонсировать новые меры поддержки Украины. Предполагается, что администрация США объявит об очередном пакете военной помощи в понедельник, 3 апреля. На эти цели планируется выделить $2,6 миллиарда.



