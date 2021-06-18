На Украине заволновались. Кравчук ждет от Байдена подтверждения поддержки США
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил «Радиоточке НСН», что страна не готова воевать еще несколько лет в ожидании помощи Соединенных Штатов.
Украина хочет видеть подтверждение реальной защиты со стороны США, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-президент Украины, глава делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. Так он прокомментировал фразу американского президента Джо Байдена о том, что США будет защищать своих партнеров и союзников, которую тот высказал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
«Байден приехал на встречу, имея за спиной решения "семерки", НАТО, Евросоюза. Он говорил в данном случае не только от Соединенных Штатов, а с позиции своих союзников. Сейчас появилось единство Соединенных Штатов и Европы, это важно не только для Украины, но и для мирового сообщества. Байден сказал, что он будет защищать демократические ценности и защищать своих союзников и партнеров. Для Украины важно, чтобы начались подвижки в прекращении конфликта на Донбассе. Если мы подойдем к ситуации объективно, то вопрос может быть решен, потому что Путин на пресс-конференции говорил о том, что должны выполняться Минские соглашения. Я тоже так считаю, только давайте начинать с первого пункта», - отметил Кравчук.
По его словам, Москва должна посодействовать выводу военных с территорий Донецкой и Луганской областей, а также понять, что реализацию Минских соглашений необходимо начинать с первого пункта.
«Было бы хорошо, если бы Москва посодействовала тому, чтобы с территории ОРДЛО были выведены незаконные военные формирования, разные люди, которые пришли туда зарабатывать на крови. Мы хотели бы принять документ, чтобы Россия и Украина решили прекратить огонь на территории соприкосновения ОРДЛО и Украины. После этого мы могли бы двинуться дальше. Первый пункт Минских соглашений – прекращение огня, о чем говорит Путин – это девятый пункт. Документ принимался в условиях, когда на Донбассе шла война с участием российских войск, в условиях жуткого давления, прошло восемь лет, изменились условия. Мы не отказываемся от принципиальных вопросов, но есть то, что нельзя сделать в сложившихся условиях. Нельзя проводить выборы, когда убивают, когда идет война», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Но главное, на что рассчитывает Украина сегодня, это реальная поддержка со стороны Соединенных Штатов – вопрос будет обсуждаться на встрече лидеров двух стран, отметил Кравчук.
«Я бы хотел, чтобы Зеленский сказал Байдену, что поддержка Украине должна осуществляться не только на словах, чтобы стало понятно, какие действия предпринимаются – что Украине будут предоставлены такие-то возможности, когда, какие шаги, надо все поставить на конкретику. Можно говорить год, два, пять, шесть лет, мы, что, будем воевать еще пять лет? Президент Зеленский должен все поставить на конкретику – сроки, даты, объемы, а не просто слова. Мы благодарны за поддержку, но поддержка должна превратиться в реальные цифры, факты, даты и людей», - подчеркнул он.
Ранее стало известно, что вопреки прогнозам экспертов встреча президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоится летом. Об этом главы государств договорились в ходе телефонного разговора.
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