На Украине заволновались. Кравчук ждет от Байдена подтверждения поддержки США

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил «Радиоточке НСН», что страна не готова воевать еще несколько лет в ожидании помощи Соединенных Штатов.

Украина хочет видеть подтверждение реальной защиты со стороны США, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-президент Украины, глава делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. Так он прокомментировал фразу американского президента Джо Байдена о том, что США будет защищать своих партнеров и союзников, которую тот высказал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Байден приехал на встречу, имея за спиной решения "семерки", НАТО, Евросоюза. Он говорил в данном случае не только от Соединенных Штатов, а с позиции своих союзников. Сейчас появилось единство Соединенных Штатов и Европы, это важно не только для Украины, но и для мирового сообщества. Байден сказал, что он будет защищать демократические ценности и защищать своих союзников и партнеров. Для Украины важно, чтобы начались подвижки в прекращении конфликта на Донбассе. Если мы подойдем к ситуации объективно, то вопрос может быть решен, потому что Путин на пресс-конференции говорил о том, что должны выполняться Минские соглашения. Я тоже так считаю, только давайте начинать с первого пункта», - отметил Кравчук.

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По его словам, Москва должна посодействовать выводу военных с территорий Донецкой и Луганской областей, а также понять, что реализацию Минских соглашений необходимо начинать с первого пункта.

«Было бы хорошо, если бы Москва посодействовала тому, чтобы с территории ОРДЛО были выведены незаконные военные формирования, разные люди, которые пришли туда зарабатывать на крови. Мы хотели бы принять документ, чтобы Россия и Украина решили прекратить огонь на территории соприкосновения ОРДЛО и Украины. После этого мы могли бы двинуться дальше. Первый пункт Минских соглашений – прекращение огня, о чем говорит Путин – это девятый пункт. Документ принимался в условиях, когда на Донбассе шла война с участием российских войск, в условиях жуткого давления, прошло восемь лет, изменились условия. Мы не отказываемся от принципиальных вопросов, но есть то, что нельзя сделать в сложившихся условиях. Нельзя проводить выборы, когда убивают, когда идет война», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Но главное, на что рассчитывает Украина сегодня, это реальная поддержка со стороны Соединенных Штатов – вопрос будет обсуждаться на встрече лидеров двух стран, отметил Кравчук.

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«Я бы хотел, чтобы Зеленский сказал Байдену, что поддержка Украине должна осуществляться не только на словах, чтобы стало понятно, какие действия предпринимаются – что Украине будут предоставлены такие-то возможности, когда, какие шаги, надо все поставить на конкретику. Можно говорить год, два, пять, шесть лет, мы, что, будем воевать еще пять лет? Президент Зеленский должен все поставить на конкретику – сроки, даты, объемы, а не просто слова. Мы благодарны за поддержку, но поддержка должна превратиться в реальные цифры, факты, даты и людей», - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что вопреки прогнозам экспертов встреча президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоится летом. Об этом главы государств договорились в ходе телефонного разговора.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДжо БайденСШАУкраина
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