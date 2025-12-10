На Урале составили новый протокол о поиске медбратом экстремистских данных
Полицейские Каменска-Уральского в Свердловской области после доработки направили в суд новый административный протокол в отношении местного медбрата, сообщает «Коммерсант».
Его обвиняют в осознанном поиске в интернете материалов экстремистского характера. Первоначальный протокол был возвращен мировым судьей 6 ноября из-за процессуальных нарушений: в нем не были указаны конкретные браузеры и приложения, где велся поиск, а также сам найденный контент. Кроме того, полиция некорректно смешала понятия террористической организации и экстремистских материалов.
В исправленном документе детально описано нарушение: использование поисковика Google в браузере Safari для запроса «азов бригада» (украинский полк «Азов» признан террористическим и запрещен в России) и последующий доступ к графическому изображению шеврона запрещенного полка «Азов» (украинский полк «Азов» признан террористическим и запрещен в России) с экстремистской символикой.
Адвокат фигуранта Сергей Барсуков считает, что информация о поиске поступила от интернет-провайдера. Он настаивает на случайности действий своего подзащитного и указывает на возможное давление со стороны силовиков, которые изъяли телефон и получили признательные показания.
Ранее Госдума приняла поправки в КоАП РФ, предусматривающие для граждан штраф в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
