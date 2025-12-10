Зеленский согласился на «энергетическое перемирие» с Россией
Украина готова объявить «энергетическое перемирие» при условии согласия России, сообщает «Новини.LIVE» со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.
По его словам, такая договорённость «очень важна для людей». Глава государства указал, что удары Вооруженных сил Украины по российской энергетике являются ответом на аналогичные действия Москвы. Однако если российская сторона будет готова к энергетическому перемирию, Киев это поддержит, отметил Зеленский.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил приостановить удары зимой по энергетическим объектам Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
