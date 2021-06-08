Байден пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Джо Байден позвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского на встречу в Вашингтон этим летом. Это приглашение он передал в ходе телефонного разговора между лидерами двух стран, прошедшего накануне. О факте переговоров сообщил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам Салливана, Байден выразил Зеленскому поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Он также сказал, что он ждет его [Зеленского] в Белом доме этим летом по возвращении из поездки в Европу», - подчеркнул советник американского президента.

Байден пообещал предоставить Киеву максимальные гарантии безопасности, рассказал советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк, сообщает «РБК-Украина».

Подоляк отметил, что в ходе переговоров с Байденом Зеленский назвал газопровод «Северный поток — 2» шантажом глобального уровня, подчеркнув, что «это не столько экономический аспект, на чем настаивают отдельные страны, а вполне конкретное проявление шантажа глобального уровня».

Также Подоляк рассказал, что Байден поддержал проведение саммита «Крымская платформа», запланированного на 23 августа.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Байдену нет никакого смысла встречаться с, поскольку он не услышит ничего нового.

«Я не представляю себе, что Зеленский мог бы добавить нового кроме тех глупостей, которые он успел наговорить за последние несколько дней относительно «Северного потока – 2», Германии, Франции, его поддержки Соединенными Штатами», - высказался Азаров.

