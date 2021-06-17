Удар по Киеву? Зеленский «вклинился» в саммит Путина и Байдена
Украина настаивает на обсуждении с Россией конфликта в Донбассе и продолжает нагнетать обстановку. Москва же снова даёт понять, что ждет выполнения Минских соглашений.
Член парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин заявил, что если Украина совершит провокацию в Донбассе и начнет военную операцию, то это может привести к вооруженному конфликту с Москвой. Депутат полагает, что если ВСУ начнут наступление на Донецк, то российская сторона ответит масштабной военной операцией, включающей высадку в районе Одессы, а возможно, даже и удар в направлении Киева.
В эфире телеканала NewsOne Волошин не исключил, что столкновение произойдет до конца лета-начала осени, пояснив это тем, что у границы с Украиной остаются российские подразделения. Он также отметил, что в такой войне Россия одержит быструю победу. В то же время парламентарий обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что он нагнетает обстановку и не контролирует эмоции, заявляя, что «завтра русские танки войдут в Киев».
Незадолго до саммита Зеленский уже пригрозил создать «самую мощную армию в Европе» и «решать проблему самостоятельно», если западные державы прекратят поддерживать страну в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе. Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press. Накануне Зеленский повторил, что Донбасс – это единственная тема, которую он бы хотел обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время беседы с иностранными журналистами он даже обратился к российскому коллеге на русском языке: «Когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой (повестка дня - прим. ред.), давай встретимся, давай, поехали».
Между тем, свою позицию относительно урегулирования конфликта на Украине президент РФ еще раз обозначил в среду в ходе пресс-конференции по итогам женевской встречи с американским лидером Джо Байденом. Она не поменялась со времени принятия Минских соглашений. А вот предложения Киева Путин считает неприемлемыми, так как они «не имеют ничего общего с минскими соглашениями». Чтобы понять это, «не надо быть никаким юристом», подчеркнул он и подробно проговорил основные пункты предложений Украины, с которыми Россия согласиться не может.
После саммита Путин-Байден представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге для журналистов сообщил, что лидеры говорили о том, «есть ли возможности для того, чтобы попытаться разблокировать минский процесс». В ходе встречи американский президент также «подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».
В ходе переговоров президенты также проговорили, правда, по словам Путина, только «мазком» тему возможного вступления Украины в НАТО. «Здесь, пожалуй, нечего обсуждать», - сказал президент РФ журналистам. Ранее он говорил, что вступление Украины в НАТО – «красная линия».
Эксперты считают, что Киев категорически не готов к вступлению в НАТО. Военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что украинская армия сейчас не дотягивает до уровня Североатлатического военного альянса, несмотря на некоторые подвижки в развитии. Он уверен, что для соответствия Украины стандартам НАТО, потребуются годы целенаправленной работы.
«Современная украинская армия – мощная армия третьего мира. Это не армия страны НАТО. И связано это, прежде всего, со специфическими натовскими фишками – это системы управления, связи, координации действий. Стандарты НАТО – это не просто "самое понтовое, и всё". Это целая система внутреннего взаимодействия, обменом разведданными, прохождением команд, управлением и так далее. При чем тут Украина и при чем тут НАТО?», - сказал Норин.
Кстати, на днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что Киев откажется признавать договоренности между президентами России и США, которые касаются ее, но будут достигнуты без ее участия.
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