Удар по Киеву? Зеленский «вклинился» в саммит Путина и Байдена

В эфире телеканала NewsOne Волошин не исключил, что столкновение произойдет до конца лета-начала осени, пояснив это тем, что у границы с Украиной остаются российские подразделения. Он также отметил, что в такой войне Россия одержит быструю победу. В то же время парламентарий обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что он нагнетает обстановку и не контролирует эмоции, заявляя, что «завтра русские танки войдут в Киев».

Незадолго до саммита Зеленский уже пригрозил создать «самую мощную армию в Европе» и «решать проблему самостоятельно», если западные державы прекратят поддерживать страну в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе. Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press. Накануне Зеленский повторил, что Донбасс – это единственная тема, которую он бы хотел обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время беседы с иностранными журналистами он даже обратился к российскому коллеге на русском языке: «Когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой (повестка дня - прим. ред.), давай встретимся, давай, поехали».