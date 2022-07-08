Американский генерал заявил о необходимости взорвать Крымский мост
Киев в ближайшее время может нанести сокрушительный удар по Крымскому мосту. Об этом интервью The Times сообщил американский генерал Филип Бридлав. По его словам, недавно на Украину поступили из США американские противокорабельные крылатые ракеты «Гарпун», которые обладают дозвуковой скоростью полета и огромной разрушительной силой.
«Керченский мост — законная цель», — подчеркнул Бридлав.
Ранее СМИ сообщали, что в США рассматривают два варианта уничтожения Крымского моста Украиной.
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