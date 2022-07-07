СМИ: Украине не ударить по Крымскому мосту
Киев вряд ли сможет нанести удар по Крымскому мосту западными ракетами, заявили журналисты издания The Drive.
По их словам, важнейшее сооружение надежно прикрывают системы ПВО и РЭБ, а Украина просто не располагает дальнобойными ракетами, которые могли бы долететь до моста с подконтрольной Киеву территории.
Дальность действия противокорабельных ракет RGM-84 Harpoon составляет 120 километров. Но на территории, подконтрольной Украине нет точки, которая находилась бы настолько близко к мосту. Кроме того, даже если западные ракеты долетят до моста, то серьезных повреждений ему не нанесут.
По данным издания, Киев может попытаться организовать некую секретную операцию, конечной целью которой станет нанесение ущерба Крымскому мосту.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все угрозы украинской стороны в отношении Крымского моста берутся на заметку. Он также вырази уверенность, что все подобные планы непременно потерпят крах.
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