Согласно отчёту правоохранителей, о планах Луиса Б. и Акиры В., стало известно из телефонного разговора, в ходе которого они обсуждали необходимые для осуществления их замыслов спецсредства.

По данным полиции, военнослужащие причастны к похищению оборудования из запасов бундесвера в земле Шлезвиг-Гольштейн. Вместе с восемью подельниками они завладели, в том числе, касками, специальными фотоаппаратами и радиоприёмниками.

В ходе обысков в доме арестованных были обнаружили боеприпасы, оружие и взрывчатка. Немецкие силовики не исключают, что часть похищенного злоумышленники планировали продать.

Ранее американский генерал Филип Бридлав заявил, что Киев в ближайшее время может нанести сокрушительный удар по Крымскому мосту.