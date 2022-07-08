СМИ: немецкие военные планировали взорвать Крымский мост
Двое немецких военнослужащих были арестованы по подозрению в краже оборудования, с помощью которого они хотели взорвать Крымский мост, пишет журнал Stern со ссылкой на полицейское расследование.
Согласно отчёту правоохранителей, о планах Луиса Б. и Акиры В., стало известно из телефонного разговора, в ходе которого они обсуждали необходимые для осуществления их замыслов спецсредства.
По данным полиции, военнослужащие причастны к похищению оборудования из запасов бундесвера в земле Шлезвиг-Гольштейн. Вместе с восемью подельниками они завладели, в том числе, касками, специальными фотоаппаратами и радиоприёмниками.
В ходе обысков в доме арестованных были обнаружили боеприпасы, оружие и взрывчатка. Немецкие силовики не исключают, что часть похищенного злоумышленники планировали продать.
Ранее американский генерал Филип Бридлав заявил, что Киев в ближайшее время может нанести сокрушительный удар по Крымскому мосту.
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